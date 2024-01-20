大寒前高溫破30度！專家解「大降溫前奏」 眾驚：大屯山要塞爆了
今天是24節氣中的大寒，也是全台中小學寒假的第1天！不同於昨（19）天中午天氣有點熱，中南部山區還有31到32度，真的馬上就會變冷嗎？氣象專家解惑，這是「大降溫的前奏」，此波寒流南下幅度大，距離地面高度近1000公尺的「0度線」甚至有機會接近北部沿岸，時間點落於下周一（22）晚間到下周三（24）清晨，高山下雪機率較高。網友驚呼：「大屯山要塞爆了！」
記者徐銘穗/綜合報導
天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，今天上半天受鋒面通過影響，北部東北部將轉為陰陣雨的天氣，中南部雲量也會增多，偶有飄雨機會。東南部在下午到傍晚天氣也會轉差。氣溫部分，台中以北地區，六日兩天溫度下滑，預估兩天市區低溫由16降至14度；台中以南地區，周末白天還有陽光露臉的機會，高溫還可來到26-24度，約逐日下降1-2度，清晨低溫也在15度左右，有些溫差。
至於大家最關心的下雪，廖于霆表示，本次冷空氣南下幅度大，距離地面高度近1000公尺的0度線甚至有機會接近北部沿岸，時間點落於下周一晚間到下周三清晨；1500-2000公尺左右0度線則是可延續停留到下周三白天至下午；不過3000公尺附近低溫就比較顯著了，0度線南下幅度可擴大到中南部。
他指出，而且影響時間可以持續到周五清晨，這段時間只要有水氣配合，上述高度接近0度期間都有機會出現冰霰、冰珠、雪等機會，不過綜合預報來看，條件最好的區域還是偏向東北部2000公尺以上、中北、東部2500公尺以上的山區機率較高。
廖于霆提醒，此波寒流低溫時間長，務必要做保暖準備，農漁牧業也要有防寒措施；上山追雪時留意濕滑表面或冰面，若要開車需準備雪鏈。