寒流前飆30°C！全家霜淇淋第2支10元、7-11半價 哈根達斯買3送2
今（20）日大寒節氣準備迎接寒流，不過昨天嘉義以南及臺東高溫還有27度至29度，南高屏有局部高溫達到30度、31度，今日除了北部率先降溫外，高屏仍有27度至28度高溫，超商祭出降溫前冰品優惠，全家今起霜淇淋第2支10元、7-11指定支付方式第2支半價，還有哈根達斯買3送2優惠，快趁降溫前吃一波！
記者鍾怡婷/綜合報導
全家即起至1月21日，限時3天的霜淇淋第2支10元優惠，單支原價49元、特價25元，目前1月口味為聯名「青花驕」推出「青花椒霜淇淋」在全家牛奶、巧克力基底霜淇淋上，淋上以九葉青花椒提煉出精粹的熟成老油，鮮、香、麻、甜綻放獨特的椒麻風味。
7-11即起至2月6日前，霜淇淋每週五、六、日，使用icash 2.0、icash pay享第二件半價優惠；2月4日前，每週五、六、日，思樂冰全品項大杯第2杯半價。
並且即起起至2月20日前，購買哈根達斯迷你杯/雪糕全系列任選買3送2、買6送4，品脫加迷你杯買大送小合購價299元，最低下殺6折起，優惠時間長達6週，小資族過年前囤貨最划算。會員購買哈根達斯迷你杯/雪糕系列買5件即可集1點，集滿2點就有機會獲得獨家限量贈品「奇奇蒂蒂收納盒」、「哈根達斯法式陶瓷餐盤」、「哈根達斯時尚挖冰杓」好禮3選1（數量有限送完為止）。