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學測登場！首科數學A閱讀量多　教師揭魔王題在「選填題」

▲陽明高中數學老師蘇順聖指出，今（2024）年的魔王題落在選填題，也提醒學生，非選題不一定最難。（圖／NOWnews資料照）
▲陽明高中數學老師蘇順聖指出，今（2024）年的魔王題落在選填題，也提醒學生，非選題不一定最難。（圖／NOWnews資料照）

記者林志怡／台北報導

113學年度學測今（20）日上午登場，大考中心指出，這次考題有許多生活化的題型，考驗考生是否能夠正確解讀題意、列出正確計算式，熟讀課本者應可拿到不少基本分，但也有具有鑑別度的題型。陽明高中數學老師蘇順聖則提到，這份試題的多選題敘述冗長，考生須要花較多時間處理資訊才能解題。

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大考中心副主任黃璀娟指出，今年的考題難易適中，若勤讀課本、有扎實的基本觀念，應可掌握不少基本分，較112學年度的考題多增加了函數比重，有具有鑑別度的題目，但若考生靈活應用幾何、函數圖形繪圖能力，多動筆畫圖，學習成效會更好。

蘇順聖指出，這份試卷的閱讀量不少，尤其是多選題8到12題，文字敘述冗長、需要花時間閱讀理解意思，甚至用圖表分析後才能處理，考生的思考時間也因此被閱讀吃掉，不過這次的魔王題應該是第17題，該題屬選填題，雖敘述短，但涵蓋的數學意義困難，鑑別度足夠。

陽明高中老師林榮福表示，112年也有出現難題往多選題集中的情況，建議考生作答順序可以調整為單選、選填、多選等，而學生普遍覺得混合題、非選題不好寫，實則不然，這次老師認為最難的是選填題第17題，也可以扭轉學生以往「非選題一定最難寫」的認知。

林榮福表示，今年的題目分配與112學年度大致相同，難度上比111學年度簡單、與112學年度大致相同，不過如果只修數學B、想跨考數學A的學生，在這份試題中，約有40%是需要自修數學A才有辦法處理，且各冊佔比上，高醫、高二比例約4:6，尤其第二冊較少，可能與考量疫情線上授課有關。

大考中心主任張新仁則指出，學測首日的數學A應到考人數為9萬0831人，實到人數8萬8688人，缺考人數2143人、缺考率2.36%，較112學年度略增0.3%；另身心障礙考生方面，缺考率5.26%，較112學年度降低0.35%，且上午考試啟用5間預備試場，其中北區、東區各有一位考生為感冒或呼吸道症狀，另外3位考生則是因為個別身心狀況。

此外，今年大考中心明定，若中央氣象署預報氣溫達28度高溫，可開啟試場冷氣。張新仁說明，今日第一科考科進行前、上午5點30分的預報顯示，台灣各地鄉鎮市區溫度在今天上午9點都沒有達到28度，因此沒有開啟冷氣，後續也將依據中央氣象署預報內容，統一告知各考區是否開啟冷氣。

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