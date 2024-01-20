學測登場！首科數學A閱讀量多　教師揭魔王題在「選填題」

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇順聖指出，這份試卷的閱讀量不少，尤其是多選題8到12題，文字敘述冗長、需要花時間閱讀理解意思，甚至用圖表分析後才能處理，考生的思考時間也因此被閱讀吃掉，不過這次的魔王題應該是第17題，該題屬選填題，雖敘述短，但涵蓋的數學意義困難，鑑別度足夠。
陽明高中老師林榮福表示，112年也有出現難題往多選題集中的情況，建議考生作答順序可以調整為單選、選填、多選等，而學生普遍覺得混合題、非選題不好寫，實則不然，這次老師認為最難的是選填題第17題，也可以扭轉學生以往「非選題一定最難寫」的認知。
林榮福表示，今年的題目分配與112學年度大致相同，難度上比111學年度簡單、與112學年度大致相同，不過如果只修數學B、想跨考數學A的學生，在這份試題中，約有40%是需要自修數學A才有辦法處理，且各冊佔比上，高醫、高二比例約4:6，尤其第二冊較少，可能與考量疫情線上授課有關。
大考中心主任張新仁則指出，學測首日的數學A應到考人數為9萬0831人，實到人數8萬8688人，缺考人數2143人、缺考率2.36%，較112學年度略增0.3%；另身心障礙考生方面，缺考率5.26%，較112學年度降低0.35%，且上午考試啟用5間預備試場，其中北區、東區各有一位考生為感冒或呼吸道症狀，另外3位考生則是因為個別身心狀況。
此外，今年大考中心明定，若中央氣象署預報氣溫達28度高溫，可開啟試場冷氣。張新仁說明，今日第一科考科進行前、上午5點30分的預報顯示，台灣各地鄉鎮市區溫度在今天上午9點都沒有達到28度，因此沒有開啟冷氣，後續也將依據中央氣象署預報內容，統一告知各考區是否開啟冷氣。