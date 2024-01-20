超強寒流報到！小心菜價飆漲　農產也要注意防寒

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針對較不耐寒蔬菜與瓜果類，應設置防風牆、防風罩、塑膠布，或選用稻草、不織布直接覆蓋，並採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；花卉部分，除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，並可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。
果樹部分應加強果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，正值開花期水果實施果園噴水或增施鉀肥，以增加作物耐寒力；尤其需要注意蓮霧等遇冷容易落果的作物，另已屆採收期之果園宜加速採收，尤其棗子、柑橘、鳳梨、木瓜更須留意，以減少損失。
農業部茶改所則提醒，中部以北、東部及南部中高海拔咖啡產區目前為採收期，請農友儘速採收，以減少損失；在作物防寒方面，可運用園區既有灌溉設施，如噴灌，並於降霜前開始灑水，且須持續至日出回溫後，但需確認是否有足夠的水源可供噴灌使用，水源不足時，反而易造成茶芽葉結冰，導致所產生的霜、凍危害會更嚴重。
茶改所也建議，可以在地表撒上花生殼(粉)、蔗渣或薄層稻草等，提高地溫，防止或減輕芽葉凍害，或是在離茶樹或咖啡樹冠面高約30公分以上處搭蓋棚架，覆蓋PE塑膠布、不織布或黑色紗網，隔離冷空氣，以避免樹冠面結霜，也可以運用不同高度的溫度層，運用風扇將上層的暖空氣送至茶樹冠面，促使葉層溫度上升，可以有效預防霜。