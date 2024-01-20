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超強寒流報到！小心菜價飆漲　農產也要注意防寒

▲嘉義以北地區在22到23日期間，氣溫將降至10度以下，農業部呼籲農友注意作物防寒。（示意圖／NOWnews資料照）
▲嘉義以北地區在22到23日期間，氣溫將降至10度以下，農業部呼籲農友注意作物防寒。（示意圖／NOWnews資料照）

記者林志怡／台北報導

中央氣象署預報指出，由於鋒面即將通過，各地氣溫也會陸續開始下降，以22至23日最為寒冷，尤其是嘉義以北地區，氣溫將降至10度以下。農業部提醒，農友務必把握近日較溫暖天氣，採取農作物防寒措施，以減少農作物災害及財產損失，並請注意自身保暖工作。

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農業部農糧署表示，水稻育苗場（圃）選擇避風處或設置防寒（風）牆，並在冷氣團來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期之秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，冷氣團離境後宜立即掀開塑膠布；已經插秧或進入分蘗期之田區，宜增加灌溉水位，俟氣溫回升後再恢復正常灌溉。

針對較不耐寒蔬菜與瓜果類，應設置防風牆、防風罩、塑膠布，或選用稻草、不織布直接覆蓋，並採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；花卉部分，除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，並可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

果樹部分應加強果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，正值開花期水果實施果園噴水或增施鉀肥，以增加作物耐寒力；尤其需要注意蓮霧等遇冷容易落果的作物，另已屆採收期之果園宜加速採收，尤其棗子、柑橘、鳳梨、木瓜更須留意，以減少損失。

農業部茶改所則提醒，中部以北、東部及南部中高海拔咖啡產區目前為採收期，請農友儘速採收，以減少損失；在作物防寒方面，可運用園區既有灌溉設施，如噴灌，並於降霜前開始灑水，且須持續至日出回溫後，但需確認是否有足夠的水源可供噴灌使用，水源不足時，反而易造成茶芽葉結冰，導致所產生的霜、凍危害會更嚴重。

茶改所也建議，可以在地表撒上花生殼(粉)、蔗渣或薄層稻草等，提高地溫，防止或減輕芽葉凍害，或是在離茶樹或咖啡樹冠面高約30公分以上處搭蓋棚架，覆蓋PE塑膠布、不織布或黑色紗網，隔離冷空氣，以避免樹冠面結霜，也可以運用不同高度的溫度層，運用風扇將上層的暖空氣送至茶樹冠面，促使葉層溫度上升，可以有效預防霜。

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