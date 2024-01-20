首波寒流即將來襲！宜蘭太平山有望降雪 1/22起實施雪季預警措施
受到鋒面通過及東北季風增強影響，2024年首波寒流即將在明日來襲，今（20）日將漸進式降溫，宜蘭太平山國家森林遊樂區有望降雪，林業及自然保育署宜蘭分署宣布，22日午後至25日期間，會視道路結冰及積雪情況，實施區內「宜專一線」及「翠峰景觀道路」預警性管制措施。
記者林莞茜／綜合報導
宜蘭分署表示，22日下午2點後，實施預警性管制遊客入園，太平山區內道路有「宜專一線」及「翠峰景觀道路」等2條，長度分別為25.5公里及16.5公里，依據以往下雪經驗，從「白嶺（巨木）」據點（海拔約1285公尺，宜專一線里程14.5K處）以上路段就有可能結冰或積雪，因此基於遊客用路安全，及考量午後容易有濃霧及天黑，下午2點後入口售票站不提供遊客入園；設施與大眾運輸方面，考量蹦蹦車軌道也有結冰及積雪之虞，末班車調整為12:30，返程末班車為14:00，國光客運調整為14:00自太平山莊返程。
23日至25日期間，宜蘭分署將視道路結冰狀況機動機動調整開園時間，並依據道路實際結冰及積雪情形，分段開放道路通行；開園前，工作人員為確保遊客用路安全，會在破曉之際先進行道路巡檢，也同步進行道路破冰作業。