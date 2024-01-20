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自然考科鑑別度高！低分不多滿分也難　高中老師：題幹要更精確

▲學測首日落幕，這次自然考科的難度屬於中偏難。（圖／NOWnews資料照）
▲學測首日落幕，這次自然考科的難度屬於中偏難。（圖／NOWnews資料照）

記者林志怡／台北報導

113學年度學測首日落幕，針對今（20）日的自然考科，多位老師提到，這次的題幹描述、語意內容可以更精確，但多不至於影響考生判斷答案，惟非選題部分，因為題幹提供的資訊較為有限，可能導致第一次接觸的考生作答出現困難，或是出現模糊空間。

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針對這次學測的自然考科難度，大考中心說明，物理的非選擇題有創新的考題設計，首度要求考生繪製電流隨時間變化的函數圖形，其他試題多屬中偏易、中偏難，且難易度分配適當；化學方面則力求貼近生活，活用知識，藉由題目設計幫助學生在學習知識時建立應有的態度，試題難度屬於中偏難。

針對這次考題，松山高中物理老師蔡皓偉指出，這次物理僅有2題計算題，且多選題數較多，章節分布平均，應不會有太多低分群，但因為考題鑑別度較高，分數分佈可能還是會有一定的廣度；北一女中化學老師吳淑芳則表示，這次的化學計算題較多，但數字本身並不複雜，考題難度偏難。

建國高中生物老師劉玉山表示，想在這次的生物考題拿到滿分並不容易，雖難度適中，但鑑別度高，又以演化學題目比例最高，並納入諾貝爾生理醫學獎有關RNA疫苗穩定性的時事題，且該考題相當漂亮。

中正高中地科老師李雱雯則指出，這次地科考題較112學年度難，且大氣演化的題目佔比明顯增加，但並未出現對學生來講較為困難的天文概念，如不同緯度的星空、星光星色等。

此外，多位老師都提到，這次的考題可以加強題幹敘述、或是在語意描述上更明確一些，雖大多屬於單選題或多選題，不至於影響答案判斷。

但蔡皓偉提到，第24題非選題測試電冰箱原理，屬88課綱內容，題目僅3到4行的簡短文字描述、並未提供相關背景資訊，第一次接觸的考生在作答上會出現困難。

劉玉山則提到，第41題的非選擇題表格中提到，捕蠅草與豬籠草都是食肉植物，但前者的捕器是「捕蟲葉」、後者是「捕蟲籠」，請學生判斷兩者是否為同功構造、判定原因為何等，並未提供兩者捕器都是「葉片特化而來」的資訊，可能會讓學生作答時出現含糊空間。

大考中心主任張新仁則指出，學測首日的自然考科應到考人數為7萬8283人，實到人數7萬5693人，缺考人數2590人、缺考率3.31%，較112學年度略增0.34%；另身心障礙考生方面，缺考率5.41%，較112學年度降低1.06%。

考場突發情況方面，張新仁說明，有1位台中考場的考生在作答時發出聲響，因此移到備用試場應試，另台中考區一處考場附近的工地有發出施工聲音，經校長聯繫警察局、溝通施工單位後，目前已經暫停施工。

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