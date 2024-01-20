J HALL樂團成員平均僅10歲！弟弟們不當靠爸族 製作費都自己賺
平均年齡10.75歲的「J HALL樂團」成軍3年，推出首張中文創作專輯《這好》，昨（19）日舉辦新專輯首唱會，羅文裕很寶貝J HALL樂團，自掏腰包幫他們辦專輯發表會，彭佳慧還驚喜現身，讓4位男生驚訝到合不攏嘴，她還送給團員們4件新衣，期許他們「新年新衣新氣象，樣樣都第一！」引人注意的是，他們小小年紀就不當靠爸族，專輯製作費都是自己演出賺來的錢。
記者吳雨婕／綜合報導
J HALL樂團是華語樂壇史上最年輕的兒童樂團，成軍時平均年齡只有7歲，所有成員都是客家子弟、亦是台灣兒童界有名的鼓手，在音樂路上他們各自挑選鼓以外的第二樂器專長，苦熬三年多，終推出首張創作專輯，成員分別是11歲的主唱兼吉他手林子濬、11歲的鼓手吳書佑、11歲的貝斯手張維融，和團中年紀最小僅10歲的鍵盤手洪輔恩。
在J HALL正式發片之前，就與他們合唱一曲〈打敗大魔王〉的羅文裕，在發表會上看到J HALL奮力演出，感動到落下男兒淚，「下午看這幾個小鬼走到這一天，幾次紅了眼眶。」又表示終於為J HALL辦了專輯首唱會，「因為我有信心只要看一次他們的Live ，就知道他們有多好。」羅文裕憶及自己10歲的時候，連吉他都沒有摸過，「但他們（J HALL）竟然已經寫完整張專輯、自己編曲、樂器演奏搭餅（dubbing）。」並表示小男生的行為很有大將之風，「而且專輯沒申請補助，製作費都用自己演出累積賺來的錢，是不是很誇張，也很可愛。」讚他們小小年紀卻不當靠爸族。
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