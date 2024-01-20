詹雅雯被攙扶上下樓梯！攻蛋開唱突鞠躬道歉 「讓大家擔心了」
詹雅雯第6度攻蛋，於今（20）日舉行「2024詹雅雯〈春分〉巡迴演唱會-台北場」，她在2021年3月透露罹患帕金森氏症、左腦萎縮，還因檢查出腦瘤入院開刀，去年更進一步表示決定採用「斷食善終法」，卻出現失明症狀，而她為了廣大的歌迷，扛著病體開唱，帶著象徵「全新與重生」的舞台回歸。詹雅雯開唱時雖然在舞台上、下樓梯都需要工作人員在一旁攙扶，但依舊中氣十足的向歌迷表示：「對不起，讓大家擔心了！」
記者吳雨婕／台北報導
詹雅雯身穿俏麗的綠色「花仙子」裝登台，以歌曲〈深情海岸〉、〈難渡情關〉、〈變心無罪〉等曲為演唱會拉開序幕，在唱第一首歌時，她就不斷與台下歌迷互動，要大家「嗨起來」、「唱起來」、「換你們唱」，在唱〈變心無罪〉時，詹雅雯看到坐在搖滾區的前衛福部部長陳時中後，立刻興奮的喊：「阿中部長，我要看著你唱這首歌！」
唱組曲時，詹雅雯上、下樓梯都需要有人攙扶，唱完組曲，詹雅雯開口向歌迷打招呼：「謝謝，謝謝我也愛你們，阿中部長對不起，你就是我的主角，我得第一人選，在這個春天的日子，以全新的樣子跟大家見面。」接著她以活力十足的語氣說：「我是全新的詹雅雯！」而後她表示，「我唯一擔心的，不知道哪一天，身體會讓我沒辦法站上最喜歡的舞台，讓我無法唱喜歡的歌，所以今晚我只有一句話，對不起，讓大家擔心了。」
事實上，詹雅雯在開唱前做了惡夢，因為這一次演唱會的團隊是全新的，沒有配合過，也無法確定默契配合度，所以很擔心也很緊張，在日有所思夜有所夢下，夢到在小巨蛋演出時出包，讓她非常自責，而她在上禮拜練團時有點小感冒，前幾天在家時有點胃痛，可以說是為了開唱盡心盡力。除了今晚在台北小巨蛋舉行演唱會外，詹雅雯2月24日則是移師高雄巨蛋開唱。
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