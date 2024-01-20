滿島光登台灣、中國雜誌變不同人　大陸粉絲一面倒：能幫她報警嗎

詹雅雯「救命恩人」衝上台！她唱到一半掩面痛哭　崩潰吐心裡話

▲詹雅雯今（20）日在台北小巨蛋開唱時，數度崩潰痛哭。（圖／記者林調遜攝）
▲詹雅雯今（20）日在台北小巨蛋開唱時，數度崩潰痛哭。（圖／記者林調遜攝）

記者吳雨婕／台北報導

「2024詹雅雯〈春分〉巡迴演唱會-台北場」於今（20）日在台北小巨蛋登場，詹雅雯除了再度邀來妹妹詹雅云合體外，還請來陳國華擔任嘉賓。詹雅雯透露，陳國華是她的「救命恩人」，因為她在發現腦動脈瘤時，是陳國華找到願意開刀的醫生，救了自己的一命。

我是廣告 請繼續往下閱讀
演唱會驚喜連連，詹雅雯除了與妹妹詹雅云再度合體，同穿一席紫色長裙，重現櫻花姐妹的金曲，一連帶來〈欠情歌〉、〈早慢的代誌〉、〈何年何月再相逢〉等歌，勾起全場回憶殺。詹雅雯在演出時，一度唱不下去，哽咽痛哭，直言：「我一定是救了好幾個國家才有這麼一個妹妹，我唱一場少一場，我很感謝，跟妹妹同台能夠擁有這麼多人的支持。」而詹雅雯整場演唱會，數度掩面哭泣，感嘆人生無常。

演唱會進入中後段，音樂才子陳國華身穿帥氣格紋西裝，彈著鋼琴現身舞台，兩人合唱〈敬媽祖〉、〈天公仔〉，詹雅雯先前曾因為腦瘤二度入院動刀，不過在去年發生「醫學奇蹟」，原本要開第三次刀，沒想到腦瘤消失了，回憶起當時，詹雅雯表示陳國華是她的救命恩人，在發現腦動脈瘤，必須緊急開刀的當下，是陳國華找到了開腦瘤的主治醫師救了自己一命，對他有著無限的感恩。

▲詹雅雯開唱時，數度崩潰痛哭。（圖／記者林調遜攝）
▲▼詹雅雯（上圖右、下圖）邀來「救命恩人」陳國華（上圖左）擔任演唱會嘉賓。（圖／記者林調遜攝）
▲詹雅雯開唱時，數度崩潰痛哭。（圖／記者林調遜攝）
 
談到這次合作的契機，詹雅雯分享：「之前演唱會他都會來支持我，有一次錄影的時候，國華老師就問我能不能當嘉賓，我當然覺得好啊！太好了！這次就不用苦惱嘉賓要找誰了！陳國華老師對音樂非常講究，每個細節都處理得非常好，我們都有各自堅持和在意的部分，能夠激起火花，才能賦予歌曲全新生命，跟他合作很開心很感恩。」





更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

詹雅雯被攙扶上下樓梯！攻蛋開唱突鞠躬道歉　「讓大家擔心了」

真的來看詹雅雯演唱會了！陳時中心疼偶像力抗病魔：很佩服

詹雅雯6度攻蛋開唱！新任總統賴清德、大S具俊曄夫妻檔都送禮祝賀

J HALL樂團成員平均僅10歲！弟弟們不當靠爸族　製作費都自己賺

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選