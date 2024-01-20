詹雅雯「救命恩人」衝上台！她唱到一半掩面痛哭 崩潰吐心裡話
「2024詹雅雯〈春分〉巡迴演唱會-台北場」於今（20）日在台北小巨蛋登場，詹雅雯除了再度邀來妹妹詹雅云合體外，還請來陳國華擔任嘉賓。詹雅雯透露，陳國華是她的「救命恩人」，因為她在發現腦動脈瘤時，是陳國華找到願意開刀的醫生，救了自己的一命。
記者吳雨婕／台北報導
演唱會驚喜連連，詹雅雯除了與妹妹詹雅云再度合體，同穿一席紫色長裙，重現櫻花姐妹的金曲，一連帶來〈欠情歌〉、〈早慢的代誌〉、〈何年何月再相逢〉等歌，勾起全場回憶殺。詹雅雯在演出時，一度唱不下去，哽咽痛哭，直言：「我一定是救了好幾個國家才有這麼一個妹妹，我唱一場少一場，我很感謝，跟妹妹同台能夠擁有這麼多人的支持。」而詹雅雯整場演唱會，數度掩面哭泣，感嘆人生無常。
演唱會進入中後段，音樂才子陳國華身穿帥氣格紋西裝，彈著鋼琴現身舞台，兩人合唱〈敬媽祖〉、〈天公仔〉，詹雅雯先前曾因為腦瘤二度入院動刀，不過在去年發生「醫學奇蹟」，原本要開第三次刀，沒想到腦瘤消失了，回憶起當時，詹雅雯表示陳國華是她的救命恩人，在發現腦動脈瘤，必須緊急開刀的當下，是陳國華找到了開腦瘤的主治醫師救了自己一命，對他有著無限的感恩。
談到這次合作的契機，詹雅雯分享：「之前演唱會他都會來支持我，有一次錄影的時候，國華老師就問我能不能當嘉賓，我當然覺得好啊！太好了！這次就不用苦惱嘉賓要找誰了！陳國華老師對音樂非常講究，每個細節都處理得非常好，我們都有各自堅持和在意的部分，能夠激起火花，才能賦予歌曲全新生命，跟他合作很開心很感恩。」
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