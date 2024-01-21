南韓啦啦隊女神愛來台灣！內行人點破最現實原因：被當媽祖供養

梁洛施為李澤楷生3子嫁不進豪門！首度鬆口「不結婚主因」

▲梁洛施替李澤楷生了3子，卻始終嫁不進豪門，她近日受訪時鬆口主因，認了婚姻無法強求。（圖／梁洛施微博）
▲梁洛施替李澤楷生了3子，卻始終嫁不進豪門，她近日受訪時鬆口主因，認了婚姻無法強求。（圖／梁洛施微博）

記者薛羽彤／綜合報導

35歲香港女星梁洛施因和楊丞琳演出電影《刺青》打開知名度，2007年她和香港富商李嘉誠次子李澤楷相戀，陸續為對方生了3個兒子，卻始終無名無分，最終兩人於2011年分手。近日，梁洛施受訪時談到這段戀情，首度鬆口沒能結婚的主因，「因為他太受女人歡迎，那樣我就接受不了。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲梁洛施近日接受專訪，鬆口當年與李澤楷的戀情。（圖／魯豫有約微博）
▲梁洛施近日接受專訪，談到當年與李澤楷的戀情。（圖／魯豫有約微博）
梁洛施在19歲時碰上了李澤楷陷入熱戀，隔年義無反顧和經紀公司解約退出演藝圈，之後陸續為男友生下3個兒子，始終沒能嫁入豪門，2011年兩人宣告分手。梁洛施近日上節目《魯豫有約一日行》專訪，談到這段轟動娛樂圈的戀情，她當年不惜為愛放棄一切，被問到有沒後悔，梁洛施說：「這個是我的選擇，回過頭看我沒後悔，而且因為我知道我是…一旦我選擇了，我就繼續走。」也坦言若重來一次，她還是會這樣選擇。

▲梁洛施坦言當年就是很愛李澤楷，才會義無反顧拋下一切。（圖／微博）
▲梁洛施坦言當年就是很愛李澤楷，才會義無反顧拋下一切。（圖／微博）
梁洛施回想起這段過往，表示當初就是很愛很愛李澤楷，承認自己是戀愛腦，連媽媽給建議也聽不進去。憧憬美好家庭的梁洛施表示，曾想過要和李澤楷結婚，但認為婚姻也不能強求，「因為他太受女人歡迎，那樣我就接受不了，所以…我想活得有底氣。」目前兩人是「父母關係」，相處融洽。

梁洛施選擇在事業起步時放棄一切為愛生子，近年來孩子長大了她才漸漸復出螢光幕前，當年她和李澤楷分手後，花了7年療傷，直至2018年才回到最佳狀態，「心理狀態好像繞圈很久，才能真正面對和接受，情緒上不開心了好幾年。」她表示兒子也會催著她再去談戀愛，不過她認為「我很忙，我不需要」，目前努力衝刺事業中。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

梁洛施生3子無緣豪門媳婦　35歲近照美的驚人「狀態無懈可擊」

《神鬼傳奇》梁洛施未婚生3子沒進豪門！爆世紀復合首富李嘉誠兒

王傑爆「閃婚小26歲梁洛施」情史曝光！曾與方文琳傳緋聞

梁洛施曾為香港豪門生3子爽拿18億！奢華豪宅藏旋轉樓梯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀