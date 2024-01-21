梁洛施為李澤楷生3子嫁不進豪門！首度鬆口「不結婚主因」
35歲香港女星梁洛施因和楊丞琳演出電影《刺青》打開知名度，2007年她和香港富商李嘉誠次子李澤楷相戀，陸續為對方生了3個兒子，卻始終無名無分，最終兩人於2011年分手。近日，梁洛施受訪時談到這段戀情，首度鬆口沒能結婚的主因，「因為他太受女人歡迎，那樣我就接受不了。」
記者薛羽彤／綜合報導
梁洛施在19歲時碰上了李澤楷陷入熱戀，隔年義無反顧和經紀公司解約退出演藝圈，之後陸續為男友生下3個兒子，始終沒能嫁入豪門，2011年兩人宣告分手。梁洛施近日上節目《魯豫有約一日行》專訪，談到這段轟動娛樂圈的戀情，她當年不惜為愛放棄一切，被問到有沒後悔，梁洛施說：「這個是我的選擇，回過頭看我沒後悔，而且因為我知道我是…一旦我選擇了，我就繼續走。」也坦言若重來一次，她還是會這樣選擇。
梁洛施回想起這段過往，表示當初就是很愛很愛李澤楷，承認自己是戀愛腦，連媽媽給建議也聽不進去。憧憬美好家庭的梁洛施表示，曾想過要和李澤楷結婚，但認為婚姻也不能強求，「因為他太受女人歡迎，那樣我就接受不了，所以…我想活得有底氣。」目前兩人是「父母關係」，相處融洽。
梁洛施選擇在事業起步時放棄一切為愛生子，近年來孩子長大了她才漸漸復出螢光幕前，當年她和李澤楷分手後，花了7年療傷，直至2018年才回到最佳狀態，「心理狀態好像繞圈很久，才能真正面對和接受，情緒上不開心了好幾年。」她表示兒子也會催著她再去談戀愛，不過她認為「我很忙，我不需要」，目前努力衝刺事業中。
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