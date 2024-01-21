蔡英文520後卸任！依法享有每月25萬禮遇金 每年800萬事務費
準總統賴清德520後正式上任，現任總統蔡英文卸任，因蔡英文曾任8年總統，未來將享有卸任總統禮遇，包括邀請參加國家大典、按月致送25萬元禮遇金，提供處理事務人員、司機、辦公室及各項事務等之費用，每年8百萬元，次年遞減，每年50萬元供應保健醫療，供應安全護衛八人至十二人，必要時得加派之。
記者何哲欣／台北報導
根據《卸任總統副總統禮遇條例》，正副總統卸任後都享有禮遇，再任幾年就享有幾年。蔡英文在任8年，因此享有8年禮遇，其中事務費的部分，每年8百萬元，但第二年遞減為7百萬元，第三年遞減為6百萬元，第四年遞減為5百萬元，第五年以後不再遞減。
賴清德520後，也享有4年的卸任副總統禮遇，包括邀請參加國家大典、按月致送18萬元禮遇金，事務費每年新臺幣4百萬元，但第二年遞減為新臺幣350萬元，第三年遞減為新臺幣3百萬元，第四年遞減為新臺幣250萬元，第五年以後不再遞減、每年35萬元供應保健醫療，以及供應安全護衛四人至八人，必要時得加派之。
前總統馬英九2016年卸任，520後，他的8年總統禮遇也將終止。過去其他幾任的卸任總統、副總統，禮遇則都已先終止，換句話說，520後將只有蔡英文享有卸任禮遇。