《單身即地獄》官熙親口證實「與慧善沒有交往」 現實原因曝光
南韓人氣戀愛實境秀《單身即地獄3》，在Netflix全季播畢後，男女嘉賓的感情狀態，依然是許多粉絲關心的話題之一。其中，話題成員籃球選手「海王」李官熙最終與崔慧善配對成功，現實是否發展成為「真情侶」，也讓觀眾特別好奇，拚命想在兩人社群、受訪內容中找出兩人交往的證據。先前李官熙曾曖昧回覆「很難告知詳情」，並解釋道兩人的事，不應該由他一人的嘴說出。不過，他昨（20）日在個人YouTube頻道上傳了一部影片，親口證實與慧善並沒有交往。
記者張芸婷／綜合報導
李官熙20日透過個人頻道「籃球選手God官熙」更新一部約6分多鐘的影片，他表示平常在賽季期間並不會更新頻道，但想說明一些事情，因此便另外拍攝上傳了這支影片，並說「因為本業是籃球選手，在賽季時公開對外說什麼的話，可能影響到球隊，甚至個人的比賽表現。但因為各種因素，所以還是決定這時候跟大家說明」。
官熙直接表示「首先，想明確告訴大家我與慧善並不是情侶，雖然節目拍攝後跟慧善會偶爾聯絡，也在大家聚會的場合也見了幾次面，但我屬於戀愛時希望可以經常見面的類型，考慮現實因素的話，慧善不久後就要回去英國，而我也要再次回昌原訓練，所以根本沒有想過兩人交往的這件事」，說明了，因為現實面的問題，兩人現在只是偶爾問候的朋友關係。
他坦言，節目播出後，觀眾依然沉浸在節目內容之中，雖然因此收到了許多應援及鼓勵，讓他一度覺得現在出來澄清的話感覺會澆大家冷水，但因為先前慧善上傳了與源翊的影片，遭受到部分以為官熙、慧善在一起的網友批評，以起部分爭議，讓慧善感到有些難過，並向他表示想要澄清兩人關係，因此官熙才會決定上傳影片。
最後，官熙補充說，他不希望慧善因此帶著自己的標籤，決定未來兩人會盡量減少提到彼此。並再次強調「我跟慧善都過得很好，偶爾會跟對方聯絡，請大家不用擔心，也希望大家能繼續支持我們」。
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