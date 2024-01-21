快訊／Toyz當街遭超哥動手痛毆！火爆現場直播全拍下　衝突原因曝

「4星座」講話直白容易得罪人！ Toyz只排第4　專家評語說中禍因

▲知名實況主Toyz（劉偉健）與超哥曾多次因為餐廳鬧口角，沒想到昨（20）日晚間直接演變成暴力衝突。（圖／薩泰爾娛樂臉書）
▲知名實況主Toyz（劉偉健）與超哥曾多次因為餐廳鬧口角，沒想到昨（20）日晚間直接演變成暴力衝突。（圖／薩泰爾娛樂臉書）

記者潘毅／綜合報導

知名實況主Toyz（劉偉健）20日晚間前往超哥旗下超甲組海鮮丼飯餐廳直播評測，沒想到卻意外衍生成嚴重暴力衝突，Toyz慘遭超哥動手毆打，被送醫頭頂縫了十幾針。恰巧近期清水孟國際塔羅小孟老師也在臉書上發文，點名「4星座」講話直白容易得罪人，而生日在6月9日的Toyz所屬之雙子座，也恰巧在榜單上第四名位置，評語更與本次事發起因相當有關。

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4星座講話白目，容易引來禍端

Top4：雙子座（5/22～6/21） 喜歡吐嘈，不易屈服。
雙子座的朋友講話有時比較容易脫口而出，在開會或者群體利益傷害到自己時，比較容易吐槽主管與他人。此外，雙子一旦生悶氣生久了，容易一次爆發出來，情緒也容易寫在臉上，對於不喜歡的事物雙子座不易屈服，因此常常會讓另一半與主管認為有些小白目，有時你必須要知道真話傷人，要稍微修飾。

Top3：射手座（11/23～12/22） 非常固執，屢勸不聽。
射手座非常固執，只要他下定決心要完成之事，很難被改變。正因如此，當有人苦勸射手座要改變個性時，射手剛開始會改過幾天後又開始了。倘若你的戀人是射手座你會發現，射手座答應你的事情常常會跳票，也會讓你覺得有點「白目」。

▲哪些星座特質在職場特別吃香，塔羅牌專家點名「4星座」最討老闆歡心。（圖／取自Unsplash）
▲小孟老師點名「4星座」講話直白容易得罪人。（圖／取自Unsplash）
Top2：天秤座（9/24～10/23） 追求正義，毫不妥協。
天秤座要求公平正義，不看臉色，只要看見不公不義之事，會喚起天秤座俠義精神。面對是非黑白，天秤座只做「對」的事，倘若遭受不公平待遇又被邪惡之人打壓，天秤座將是越打壓越強壯，容易被邪惡之人認為你不妥協於他。

Top1：獅子座（7/24～8/23） 講話直接，要求完美。
獅子座的人講話直接，不喜愛在工作場合偽裝。正因如此，有時不小心講話太快會傷到周圍的人。此外，獅子座愛面子凡事要求完美，為了工作與目標達成率，容易不斷修改項目，也會導致周圍的人戰戰兢兢，也容易被人刺激而動怒，因此背負「白目」之名。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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