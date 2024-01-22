黃偉晉慟別亡母！曝光生前「未送出訊息」淚崩 懺悔母親做錯一事
藝人黃偉晉自從組了團體五堅情後，尾牙、跨年工作滿檔，新年一開始卻傳出喪母的噩耗。昨（21）日黃偉晉發文透露，近日替媽媽舉辦完告別式，在整理媽媽手機時，發現有訊息未送出，裡面全是鼓勵兒子的話，讓網友們看了也不禁淚溼眼眶。
記者薛羽彤／綜合報導
黃偉晉昨日發文透露，媽媽從前年開始發病，喪失了基礎的行動與自理能力，同時也被告知沒剩多少時間，他表示自己第一次看媽媽化療的樣子，他崩潰的不敢面對，「甚至不敢也不想再看多一次，於是我逃避了，這是我做的最錯的一件事情」。去年底，媽媽病情惡化，黃偉晉在病床前向媽媽道歉，也把心中想說的話跟她說，「她對我永遠都是那一句沒關係。我總覺得我給了她好少好少，但她真的覺得這樣就可以了」。
後來，爸爸透露媽媽在看完黃偉晉的跨年表演後，才在睡夢中過世。家人們整理媽媽手機時，發現有段要傳給黃偉晉卻未送出的訊息，內容寫著「兒子你很棒哦，你們都要好好照顧自己，要睡飽、要吃飯喔，平安健康快樂加油哦，媽媽也一直支持你，媽媽也愛你們」，讓他再度淚崩。
最後他強調，自己還是會常常哭泣，不過會讓自己調適得很好，也多了決心要讓自己過得更好，「想讓媽媽不要為我擔心」，貼文一出後，讓不少粉絲跟著紅了眼眶。
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