考生快來對答案！補教業提供「學測數B」解答、預估五標出爐

113大學學測今（22）日最後一天，上午第一節考數B，共有9萬9041人報考，4449人缺考，缺考率4.49%，教團認為，試題難易度與去年相比，整體較易，試題符合領綱，預估分數可能較去年上升。得勝者文教提供數B試題參考解答（正確答案以大考中心公布為準），並預估數B五標，供考生參考。 我是廣告 請繼續往下閱讀 得勝者文教預估數B五標，分別為頂標11級分、前標9級分、均標6級分、後標4級分、底標3級分。其中頂標、前標、均標預估比去年降1級分，後標、底標則與去年一樣。▲113學測數學B參考解答。（圖／得勝者文教提供）▲113學測數學B參考解答。（圖／得勝者文教提供）▲113學測數學B參考解答。（圖／得勝者文教提供）▲113學測數學B參考解答。（圖／得勝者文教提供）▲113學測數學B參考解答。（圖／得勝者文教提供）▲113學測數學B參考解答。（圖／得勝者文教提供）▲113學測數學B參考解答。（圖／得勝者文教提供）▲113學測數學B參考解答。（圖／得勝者文教提供）▲113學測數學B參考解答。（圖／得勝者文教提供）學測最後一天！考電玩遊戲、布置聖誕樹 教團估數B「五標上升」學測英文難易適中！翻譯考選舉拜廟文化 作文將「善用AI」入題學測爆烏龍！左營高中試場早1分鐘收卷 大考中心回應了學測自然考科鑑別度高！高中師憂題幹不夠精確 答題有模糊空間