《非殺人小說》劉冠廷裸背纏綿隋棠 孕妻孫可芳觀戰：捏把冷汗
劉冠廷在懸疑推理台劇《非殺人小說》激情戲尺度破表，背部全裸與隋棠在沙發纏綿，事後播出引起網友熱烈討論，隋棠坦言「與老公一起看還是要面對」，劉冠廷透露懷孕6個月的孫可芳也有看，「雖然都知道是專業演出，但老婆一起看的時候仍然捏了把冷汗。」
記者羅凌筠／綜合報導
劉冠廷飾演的萬年臨演「東東」在前兩集一堆體力活，網友整理出7大點的「冠廷好忙」，包括床上運動、保護女友、找尋凶手、試鏡演出、搬運冰箱、飛簷走壁（攀牆爬水管）、假裝癲癇，形容是「冠廷宇宙最累的一次」。
劇情描述萬年臨演東東 （劉冠廷 飾）與鄰居空姐林夢（隋棠 飾）一夜激情後，竟發現對方斷氣身亡，東東除了不能被女友小路（王淨 飾）發現，還得隱瞞身在現場的事實，東東試圖找出隱匿公寓的真凶，沒料，卻挖出一個個不能說的祕密。
《非殺人小說》由金馬入圍導演柯貞年執導、聯手王牌監製王小棣，首兩集昨晚9點在CATCHPLAY電影台正式首播，飆出創紀錄瞬間收視率0.61，最高點更落在劉冠廷飾演的東東準備電影試鏡橋段；八大戲劇台昨（21）日晚間8點首播，在分眾F25-49收視以0.32成績，摘下當日同時段華語劇冠軍。
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