周杰倫認了「多重宇宙倫」是真的！親證本尊有她在身邊駁婚變
天王周杰倫音樂風靡世界，不少模仿他的素人知名度竄起，中國各地傳出有多位長相神似他的人出現，甚至開玩笑說「周杰倫本尊在模仿大賽也只能拿到第三名」，彷彿形成周杰倫的多重宇宙，他聽聞這個消息忍不住自嘲「懷疑自己是真的假的」，也提供粉絲認證的好方法，就是有昆凌在身邊的一定是他本人，立刻閃瞎一票粉絲。
記者江芷稜／綜合報導
日前出現一位自稱「粥餅倫」的煎餅小哥，跟周董長相激似，還以天王的歌詞幫美食命名，生意因此變得火爆，反倒是周杰倫許久沒現身台灣，跟好哥們全世界到處旅行，被笑說「越來越不像周杰倫」，他今（22）日在IG限時動態幽默回應，「你們講到我都懷疑自己是真的假的了，差不多就可以了。不過，只要能跟昆凌合到照，那應該是真的」，PO出跟老婆的合影曬恩愛，證明先前婚變疑雲都是謠言。
周杰倫展現天王的氣度，對於各地出現「盜版周董」沒有生氣，反而非常大氣地說，「每一個地方的每一個區的『多重周杰倫』都是真的，都是努力在過生活的倫，正能量給這個世界，給這個需要幽默感的社會」，超高EQ的回答，讓粉絲們大讚周董的格局不一樣。
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