學測結束！社會科難度中等　教團：跨科題多、可惜少年犯罪未入題

我是廣告 請繼續往下閱讀
全教會指出，地理科需具備紮實的基礎跨科知識及閱讀理解能力，融會貫通是得分金鑰；歷史科合科跨域、貫通古今，邁向議題導向整合命題，難易度適中，試題符合領綱，並扣緊時事，提到土耳其的歷史脈絡及近年來憲政體制的變化，更導入地緣政治探討俄烏戰爭發展與土耳其的關聯及影響，還跨域整合提到美國華工議題，且創新度高，如第15題，以歷史為脈絡、地理為空間、公民為議題，從北宋詩句分析泉州的社會與經濟特色，考驗學生的判讀與解釋能力。
全教會表示，公民與社會科各冊單元素材選取不均，法律相關題目較少，近來受關注的少事法與少年犯罪未入題；為配合史地出題，反而近一年新時事較少，反而以數年前的重大時事為多，例如新冠疫情、烏俄戰爭、轉型正義等運用史地素材增加，時事素材比例下降，弱化公民本身以時事出題的特色；本年度試題特色較不鮮明，學生基本上熟稔考古、模考題便可答題。
全中教認為，社會科跨科題多，科際界線消融是亮點；素養考題增加，運用核心能力不難回答；咖啡的生產消費、俄烏戰爭中土耳其的動向、《寒夜三部曲》內容成為題幹都是亮點題目，51至53題以土耳其的今昔，探討其歷史、政府體制、以及俄烏戰爭中與俄羅斯的關係，問題不難回答，但需要耐心讀題並在平時關心時事，理解其相關背景。
試考生提到，本份試卷取材多元，以統計圖表入題，對考生資料判讀能力有一定要求。地理科以民間「相褒歌」結合地名判讀命題；公民科貼近近年我國時事，例如轉型正義、COVID-19疫情均出現於題文當中；歷史科選用實物、碑文，亦趨多樣，同時取材時事，如題組第33至35題考俄烏戰爭及西亞地區的歷史發展，與另外2科形成跨科題組。
試考生說，社會科試題整體難度中等，考生應可掌握多數基本分數。其中第2題遺產收歸國有與代位繼承的條件限制較為細節，要多加注意，具鑑別度；而第60題，考生須選定概念，並加以說明，無精熟地理知識，難以作答，鑑別度高。