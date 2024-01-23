張信哲打破樂壇記錄！「史上首位在杜拜開唱華語歌手」

張信哲「未來式2.0世界巡迴演唱會」近日傳來開春好消息，那就是張信哲「未來式」演唱會海外場將正式啟動，將於杜拜登場，演唱會名稱也升級為「未來式∞」，象徵巡演飛向海外，有無垠遼闊之意。張信哲「未來式∞世界巡迴演唱會」預計會在2月18日於杜拜媒體城圓形劇場 （Dubai Media City Amphitheatre） 演出，而張信哲也因此破了樂壇和個人記錄，將成為史上第1位在杜拜舉辦個人大型演唱會的華語歌手。
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張信哲是馳騁華語樂壇三十餘載不墜的頂流歌手，此次受杜拜旅遊局邀請，於農曆新年期間在杜拜舉辦張信哲「未來式∞世界巡迴演唱會」，成為將華語流行樂帶到迪拜、在當地成功推動CPOP文化交流的第一人，張信哲成為華人之光。而此次演唱會的場館在杜拜媒體城圓形劇場（Dubai Media City Amphitheatre），許多國際電影節，爵士音樂節等高水平的活動都曾在此舉辦，像「吉他之神」艾力克萊普頓（Eric Clapton）、新好男孩（Backstreet Boys）、紅髮艾德（Ed Sheeran）、超級男孩（Nsync）、約翰傳奇（John Legend）等西洋巨星也都在圓形劇場舉辦過個唱，張信哲成為華語樂壇第1位受邀在杜拜媒體城舉辦個唱的歌手，歌唱實力和樂壇地位不言可喻。