國會三黨不過半　台灣民意基金會民調：近6成同意組聯合內閣

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針對國人對「國會三黨不過半」情況下籌組聯合內閣的態度，最新民意顯示，台灣選民中，近六成同意在國會三黨不過半情況下應籌組聯合內閣，以求政局穩定，二成二不同意。這項發現傳達了一個清楚且重要的訊息，那就是，絕大多數國人期盼選後政局穩定，跨政黨聯合內閣是必要的安排。
針對國人對這次中國介入選舉的感覺，最新民意顯示，台灣選民中，三成七覺得這次中國介入台灣選舉的情形嚴重，五成不覺得。這項發現透露了選民真實的感受， 也間接證實這次總統大選並無明顯而強烈的中國介選情形，選民的感受說明了一切。
台灣民意基金會董事長游盈隆分析指出，多數台灣選民決定終結民進黨8年完全執政的意志是堅定的。有趣的是，投票支持賴蕭配的選民有40.05%，但不樂見民進黨失去完全執政地位的人只有 32.5%。這意味連賴蕭配選民中也有不少人對民進黨不再完全執政 持樂觀其成或漠不關心的態度。這暗示蔡英文8年完全執政諸多缺失，確實引起可觀民眾強烈反彈，尤其是內政、經濟與執政風格方面。
本次民調訪問期間是2024年1月15至17日三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣(dual-frame random sampling)，市話佔 70%，手機佔 30%。有效樣本 1083人，市話759人，手機324人;抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年 齡及教育程度加權，以符合母體結構。