可愛爆擊！中台灣元宵燈會小提燈「馬卡龍」亮相　只這10天拿得到

國會三黨不過半　台灣民意基金會民調：近6成同意組聯合內閣

▲賴清德雖當選總統，但是國會民進黨卻未席次過半。（圖／總統府提供）
▲賴清德雖當選總統，但是國會民進黨卻未席次過半。（圖／總統府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2024大選落幕，國民黨與民進黨在立院都未取得過半席次，根據台灣民意基金會今（23）日最新民調，47％樂見民進黨「總統雖當選，國會沒過半」，近六成民意同意在國會三黨不過半情況下應籌組聯合內閣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣民意基金會今日公布「2024 台灣總統選民的抉擇及其影響」民調，當詢問「關於國人是否樂見民進黨完全執政的結束」，最新民意顯示，台灣選民中，四成七基本上樂見民進黨「總統雖當選，國會沒過半」，約三成三不樂見，二成沒意見、 不知道、拒答。

針對國人對「國會三黨不過半」情況下籌組聯合內閣的態度，最新民意顯示，台灣選民中，近六成同意在國會三黨不過半情況下應籌組聯合內閣，以求政局穩定，二成二不同意。這項發現傳達了一個清楚且重要的訊息，那就是，絕大多數國人期盼選後政局穩定，跨政黨聯合內閣是必要的安排。

針對國人對這次中國介入選舉的感覺，最新民意顯示，台灣選民中，三成七覺得這次中國介入台灣選舉的情形嚴重，五成不覺得。這項發現透露了選民真實的感受， 也間接證實這次總統大選並無明顯而強烈的中國介選情形，選民的感受說明了一切。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析指出，多數台灣選民決定終結民進黨8年完全執政的意志是堅定的。有趣的是，投票支持賴蕭配的選民有40.05%，但不樂見民進黨失去完全執政地位的人只有 32.5%。這意味連賴蕭配選民中也有不少人對民進黨不再完全執政 持樂觀其成或漠不關心的態度。這暗示蔡英文8年完全執政諸多缺失，確實引起可觀民眾強烈反彈，尤其是內政、經濟與執政風格方面。

本次民調訪問期間是2024年1月15至17日三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣(dual-frame random sampling)，市話佔 70%，手機佔 30%。有效樣本 1083人，市話759人，手機324人;抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年 齡及教育程度加權，以符合母體結構。

「市話民調比手機民調準！」　石明謹曝最大關鍵在於這一點

蔡正元批黃珊珊是假民調慣犯！喊話柯文哲　與國民黨合作推這件事

NOW民調／賴清德政府將在520上任，請問你支持誰當首任行政院長？

柯文哲情緒還在「否定期」？黃國昌：不要沒有事實基礎推測

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀