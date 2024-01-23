陶晶瑩「辣杯杯」成本太高賠錢！李李仁痛訴：被好友賺一手

SEVENTEEN師弟團首曝光！高顏值男團TWS出道即允諾：永遠在一起

▲SEVENTEEN師弟團「TWS」出道，PLEDIS娛樂時隔九年推新男團。（圖／轉攝自SEVENTEEN、TWS官方IG）
▲SEVENTEEN師弟團「TWS」出道，PLEDIS娛樂時隔九年推新男團。（圖／轉攝自SEVENTEEN、TWS官方IG）

記者張芸婷／綜合報導

南韓人氣男子團體「SEVENTEEN」近日晉升師兄，師弟團「TWS」（韓文名：투어스）於昨（22）日正式出道！SEVENTEEN團員多才多藝、能歌善舞，還能作詞、作曲與編舞，就連MV拍攝、剪輯也不假手他人，因而被賦予「自給自足偶像」的稱號。這也是SEVENTEEN經紀公司PLEDIS娛樂，時隔九年再次推出全新男團，而TWS的高顏值外表，也讓許多粉絲相當期待。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲SEVENTEEN師弟團「TWS」出道！在南韓首爾龍山區的Blue Square舉行了出道專輯迷你1輯《Sparkling Blue》的新歌發表會。（圖／翻攝自YONHAPNEWS）
▲SEVENTEEN師弟團「TWS」出道！在南韓首爾龍山區舉行出道專輯迷你1輯《Sparkling Blue》的新歌發表會。（圖／翻攝自YONHAPNEWS）
「TWS」組合共有六位成員，其中包含五位韓國成員：SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、JIHOON、KYUNGMIN，以及一位中國籍成員HANJIN。團體名稱「TWS」是一個英文片語「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」的縮寫，意思是一天24小時、一週7天，具有「永遠與TWS在一起」的含義。

▲SEVENTEEN師弟團「TWS」由DOHOON（左上起）、JIHOON、HANJIN（中國籍成員）、SHINYU（左下起）、KYUNGMIN、YOUNGJAE六位團員組成。（圖／翻攝自TWS官方IG）
▲SEVENTEEN師弟團「TWS」由DOHOON（左上起）、JIHOON、HANJIN（中國籍成員）、SHINYU（左下起）、KYUNGMIN、YOUNGJAE六位團員組成。（圖／翻攝自TWS官方IG）
「TWS」的出道專輯《Sparkling Blue》共收錄了5首歌曲，其中包含主打歌〈初次見面沒有按照計劃進行〉，以及〈unplugged boy〉、〈first hooky〉、〈BFF〉和1月2日公開的先行曲〈Oh Mymy : 7s〉。

事實上，早在去年韓國業界就曾傳出PLEDIS娛樂將在2024年推出新男團的消息，隨後便有粉絲目擊當時還未出道的團員們，遠赴比利時拍攝MV的照片。照片曝光後，引發了熱烈討論，紛紛留言「長得好帥啊！」、「中國成員看起來就是P社喜歡的類型。」、「這好像是HYBE第一次推出中國籍成員耶」。雖然SEVENTEEN中也有兩名中國籍團員Jun和THE 8，但自2020年被Big Hit Entertainment（現HYBE）收購後，是第一次推出中國籍藝人，讓華語圈相當關注。也有部分粉絲持反對意見，表示「為什麼要簽中國人」、「中國人紅了之後就會退團了吧！」等，意見相當兩極。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

AAA／SEVENTEEN夫碩順跟樂童音樂家「偷玩紙花」　桌上證據超爆笑

傑尼斯消失日本NHK紅白！韓團Stray Kids、SEVENTEEN首登場嗨翻

YOASOBI《紅白》舞群太狂！SEVENTEEN、NewJeans九大夯團伴舞idol

金唱片／夫碩順拿獎「SEVENTEEN一秒變迷弟」　台下行徑全被拍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀