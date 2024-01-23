▲新生兒感染防治新進展　擁抱兒童健康未來

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新生兒感染防治 國內外專家發表「新生兒感染防治新進展」國際研討由長庚醫療財團法人決策委員會程文俊主任委員、林口長庚醫院陳建宗院長、林口長庚兒童醫學中心林奏延名譽院長揭開序幕，衛生福利部醫事司劉越萍司長、台灣新生兒學會林鴻志理事長等貴賓亦與會共襄盛舉。
林口長庚新生兒科江明洲主任指出，新生兒敗血症和腦膜炎是導致新生兒死亡與重大後遺症的重要因素之一，若能有效的防治，將有助於減少新生兒死亡並改善兒童健康。特別邀請兩位國際知名教授來台分享新知，其中來自美國加州大學醫學院聖地牙哥兒童醫院的John Bradley教授，是國際知名的感染科醫師、抗生素及微生物學專家，於會中分享新生兒敗血症及腦膜炎治療之國際最新進展；另一位來自英國倫敦學院大學兒童醫院的藥理學Joseph Standing教授，在感染藥物和兒童藥物的發展上有卓越的貢獻，於會中從藥物動力學的角度介紹腦膜炎的藥物治療，講解如何讓抗生素藥物在新生兒的腦部達到理想的治療劑量。
分享新生兒感染 抗生素使用經驗兒童內科部朱世明部長表示，透過國內外學者交流，凝聚國內對新生兒感染防治的共識，對於提升新生兒的照護品質與促進兒童健康，有莫大助益。未來將持續與全球專家學者交流，學習國際新知，致力提升台灣兒童醫療品質。
近年台灣新生兒數量逐年下滑，2023年的出生數更創歷史新低，林口長庚積極配合政府政策投入各項兒童醫療，期提高兒童照顧品質。為提升新生兒轉診救護時效，於1989年成立24小時轉診專線，由兒科醫師領軍展開新生兒外接服務，2020年再將重難罕病童增列入外接服務範圍；2023年再創全國之先，以5G救護車進行外接服務，更增進新生兒及重難罕病童之轉送安全。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60651
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