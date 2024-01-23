▲皮蛇慢性疼痛，止痛藥無效？　「1治療方式」不用再忍了，邁向高品質生活

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比手術還要痛的慢性疼痛 疱疹後神經痛根據研究，50歲以上成人，三分之一的人會得過帶狀皰疹，其中並且有30%的病人可能會發展出「疱疹後神經痛」。羅東博愛醫院全人疼痛照護中心李政憲醫師說明，這樣帶狀疱疹併發症其實相當常見，當病人得到帶狀皰疹後，即使皮膚表面的水泡形成痂皮並痊癒，也有可能產生併發症「疱疹後神經痛」。疼痛表現包含持續的灼痛、尖銳和刺痛，嚴重影響患者的日常生活，可能產生持續三個月以上；疼痛程度和持續時間在年長患者中更加嚴重並且更難治療。
高頻熱凝療法傷口小、免住院 這些情況適用目前健保針對帶狀泡疹神經痛有提供藥物給付，但若療效不佳或者藥物副作用太多則可以考慮「高頻熱凝療法」。李政憲說明，高頻熱凝療法是一種疼痛介入治療，利用一支極其細小的電極針，在X光影像的引導下將電極針放置於受傷神經組織旁邊，緊接著，電極針再透過電流在針間部位引發的電磁場，引導磁場內的組織細胞進行分子運動，進一步產生熱凝效應或者電磁效應。這個過程會降低疼痛的感覺傳入大腦，平均減少一半以上的疼痛並且平均持續六個月以上。
治療過程無需進行全身麻醉，也不用住院治療或禁食。治療後的傷口僅如同抽血般的針孔大小，且病人可以維持正常的生活工作節奏，無需特別請假或休養。
目前可適用高頻熱凝療法的病症包含:脊椎退化性疾病、關節退化疾病、疱疹後神經痛、糖尿病神經痛、三叉神經痛、臟器疼痛、幻肢痛等。
改善慢性疼痛 疼痛救星精準治療李政憲呼籲，隨著年紀增長，身體各項機能將逐漸退化，因此，建議大家保持良好的生活習慣，飲食要營養均衡，並進行規律的運動或復健，而帶狀皰疹的神經痛在疼痛等級上屬於重度疼痛，若止痛藥的效果有限，有需求病人可就醫疼痛特診與醫師諮詢評估治療規劃。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60644
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