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4大陸劇女神童年照曝光！楊冪缺牙還是Q爆　劉亦菲太正被同學揍

▲范冰冰（左圖起）、劉亦菲、楊冪、Angelababy童年照片曝光。（圖／翻攝自范冰冰工作室、劉亦菲、Angelababy微博、微博）
▲范冰冰（左圖起）、劉亦菲、楊冪、Angelababy童年照片曝光。（圖／翻攝自范冰冰工作室、劉亦菲、Angelababy微博、微博）

記者楊穎軒／綜合報導

新疆尤物迪麗熱巴嬰兒舊照近日在微博流傳，被誇讚「美人在骨」、「純天然美女」，除了迪麗熱巴，《NOWnews今日新聞》整理其他4位「陸劇女神」楊冪、Angelababy、劉亦菲、范冰冰小時候的照片，可以證明她們的盛世美顏沒有後天加工，為名符其實的母胎美女。

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楊冪缺門牙還是萌度破表

童星出身的楊冪4歲開始演戲，5歲首次登上大銀幕即在周星馳的《武狀元蘇乞兒》中露臉，小時候的她就非常適合古裝扮相，1993年出道作《唐明皇》就是演幼年的「咸宜公主」，一雙水汪汪大眼仿佛藏著許多故事，還有缺一排門牙的花絮照，相當呆萌，與現今外型相比，辨識度算高。

▲楊冪稚齡古裝造型。（圖／翻攝自微博）
▲楊冪稚齡古裝造型。（圖／翻攝自微博）
▲楊冪（左一）被大陸演員劉威抱著，缺牙模樣可人。（圖／翻攝自微博）
▲楊冪（左一）被大陸演員劉威抱著，缺牙模樣可人。（圖／翻攝自微博）
Angelababy童年照粉碎整型流言

Angelababy（楊穎）父親是中德混血，童年時的她眼睛就不小，鼻子高挺，唇形完美，一張鵝蛋臉和精緻五官天生麗質，長大果然成為許多女性整型的範本，對於長年被懷疑整容，baby曾經公開澄清：「我沒有整過，所以活得坦蕩，也不想整天去和別人解釋。」認為時間會證明一切。

▲Angelababy小時候模樣。（圖／翻攝自微博）
▲Angelababy小時候模樣。（圖／翻攝自微博）
小劉亦菲長太美挨同輩拳頭

有「神仙姐姐」美名的劉亦菲，從小就自帶仙女氣質，3歲時因為一本好萊塢電影海報日曆，加上成長過程受舞台劇演員母親影響，立志要當演員演戲，不過曾經傳出她小時候長得太漂亮又多才多藝，招來眼紅的同儕毆打霸凌，令人心疼。

▲劉亦菲幼年外貌就非常出眾。（圖／翻攝自微博）
▲▼劉亦菲幼年外貌非常出眾。（圖／翻攝自微博）
▲▼劉亦菲幼年外貌就非常出眾。（圖／翻攝自微博）
范冰冰古典臉蛋從小美到大

范冰冰出生山東青島，15歲被劉雪華推薦給好友瓊瑤，隔年成功拿下讓她成名的電視劇《還珠格格》丫鬟角色「金鎖」，范冰冰曾經在廣告中放上自己童年的照片，可見小范冰冰一雙招牌瞳鈴眼炯炯有神，拍照時擠眉弄眼，像是個古靈精怪、淘氣的小女孩，十分討喜。

▲范冰冰兒時樣貌。（圖／翻攝自范冰冰微博、微博）
▲▼范冰冰兒時樣貌。（圖／翻攝自范冰冰微博、微博）
▲范冰冰兒時剪了一頭俏麗短髮。（圖／翻攝自范冰冰微博）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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