4大陸劇女神童年照曝光！楊冪缺牙還是Q爆　劉亦菲太正被同學揍

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童星出身的楊冪4歲開始演戲，5歲首次登上大銀幕即在周星馳的《武狀元蘇乞兒》中露臉，小時候的她就非常適合古裝扮相，1993年出道作《唐明皇》就是演幼年的「咸宜公主」，一雙水汪汪大眼仿佛藏著許多故事，還有缺一排門牙的花絮照，相當呆萌，與現今外型相比，辨識度算高。
Angelababy童年照粉碎整型流言
Angelababy（楊穎）父親是中德混血，童年時的她眼睛就不小，鼻子高挺，唇形完美，一張鵝蛋臉和精緻五官天生麗質，長大果然成為許多女性整型的範本，對於長年被懷疑整容，baby曾經公開澄清：「我沒有整過，所以活得坦蕩，也不想整天去和別人解釋。」認為時間會證明一切。
小劉亦菲長太美挨同輩拳頭
有「神仙姐姐」美名的劉亦菲，從小就自帶仙女氣質，3歲時因為一本好萊塢電影海報日曆，加上成長過程受舞台劇演員母親影響，立志要當演員演戲，不過曾經傳出她小時候長得太漂亮又多才多藝，招來眼紅的同儕毆打霸凌，令人心疼。
范冰冰古典臉蛋從小美到大
范冰冰出生山東青島，15歲被劉雪華推薦給好友瓊瑤，隔年成功拿下讓她成名的電視劇《還珠格格》丫鬟角色「金鎖」，范冰冰曾經在廣告中放上自己童年的照片，可見小范冰冰一雙招牌瞳鈴眼炯炯有神，拍照時擠眉弄眼，像是個古靈精怪、淘氣的小女孩，十分討喜。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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