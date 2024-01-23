▲矽肺症不可逆！醫曝「2種粉塵」恐直接進肺泡　這行業更容易中招

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▲ 劉迪塑醫師指出，矽肺症患者的肺部因發炎反應和局部纖維化而產生許多間質性結節，嚴重時甚至會發展為漸進性大量纖維化，在雙上肺葉形成對稱的腫塊。（圖／花蓮慈濟醫院提供）
矽肺症屬不可逆疾病！恐持續惡化劉迪塑醫師表示，並非所有粉塵吸入肺部都可能導致塵肺症，通常10微米以上的粒子在進入呼吸道之前就會被鼻毛阻擋，但若粉塵小於5微米，就可能被吸到肺部最遠端，甚至進入肺泡裡；一旦進到肺泡，這些微小的粉塵粒子就無法被人體代謝或排出，會被肺泡中的巨噬細胞吞噬，最終進入淋巴系統，持續造成肺泡慢性發炎和纖維化。
劉迪塑指出，一般大理岩或花崗岩的開採，環境中的二氧化矽濃度可能介於2%到40%之間，吸入粉塵後所致的矽肺症多以慢性為主，且經常需要長達10至20年的暴露才會使肺部出現一定程度的纖維化，影響患者呼吸。但在人造石的工程中，二氧化矽濃度卻可能達到97%！即便吸入粉塵的時間很短，因暴露的濃度非常高，人造石產業的致病風險仍遠高於普通砂石開採，也因此在臨床上的症狀表現往往屬於急性。
▲ 花蓮慈院胸腔內科主治醫師劉迪塑提醒矽肺症不可逆。（圖／花蓮慈濟醫院提供）
矽肺症無特效藥！建議從業者多加防護劉迪塑醫師呼籲，矽肺症通常為職業暴露災害，從業者工作時務必妥善防護，使用工業級的防護口罩或面罩，避免直接將粉塵吸入肺部，並注意場所通風系統是否完備；也建議矽肺症病患施打流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，以避免肺部感染造成疾病惡化。
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