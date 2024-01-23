網紅超哥為了「醋飯」痛打Toyz！專家：如何自我防衛、學習很重要
被認為是「史上最有錢Youtuber」的網紅「超派人生」頻道主超哥，日前開了炸雞店、日式料理店，卻被直播主Toyz踢館，結果他不滿直接上演「街頭格鬥」，引發民眾譁然，不少人擁護超哥，認為Toyz罪有應得，但也有人認為，超哥「玻璃心」，不應該出手傷人，台灣巴西柔術格鬥專家徐仕瑾表示，「格鬥不是為了要去傷人，而是保護自己，自我防衛。」
記者吳政紘/綜合報導
「超派人生」頻道主超哥近期認為Toyz動用網軍「黑」他，導致他的餐廳評價超低，他在今天也PO出「中指照」反擊。
他寫下：「留言極端不理性的帳號，你可以點進去看看，多數帳號的內容都少的可憐跟不合常理。」
超哥本來就是以「超有錢」為頻道主打，吸引網路民眾支持，但是要談到打人，超哥的粉絲不一定都支持這樣的行為。
即便如此，徐仕瑾認為，當下超哥要把Toyz打倒，但是反而兩人扭打在一起，變成「近距離纏鬥」，但超哥的確沒有掌握好距離，因此在揮拳部分「打不準」。
以巴西柔術來看，是以「自我防衛」為主，因此格鬥不會是要去傷人，而是要保護自己，防衛，因此，練習相關的格鬥技巧，主要是真的遇到了沒辦法，不然離開現場，避免戰鬥還是最好的方式。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁