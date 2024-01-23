▲壯年爸罹患口腔癌反覆復發　陽光基金會籲：行動支持顏損弱勢家庭

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支持陽光家庭 助弱勢重拾希望陽光基金會舒靜嫻執行長表示，陽光新開案服務有近五成的家庭，其收入不到3萬元，當他們需要去支應因燒傷意外、疾病治療產生的費用和照顧人力，對這些家庭而言是一個非常沉重的負擔，尤其是家中經濟支柱倒下時，那更是苦不堪言，希望大家能為這些家庭爭取重新站起來的機會和及時復健的時間。
超商行銷企劃本部處處長劉嘉銓則表示，自2003年起，即推動公益募集活動，從最早的門市機台捐款，到2010年推出櫃檯零錢捐暨發票捐，號召全民一起到投下零錢，不管是一塊、五塊、一百塊，還是一千塊，只要大家有這一份心，都能改變燒傷顏損朋友的命運，期盼邀請民眾隨手做公益，集合大眾之力幫助弱勢朋友生活獲得改善。
壯年爸罹患口腔癌 感謝陽光助堅守心願燈具安裝師傅許大哥38歲時，因口腔有異物感就醫，醫生切片判定罹患口腔癌四期，當時許大哥一雙兒女才僅三歲、四歲。許大哥說：「當時在加護病房外，玻璃窗的高度高過孩子的身高，我看到女兒一直跳起來想看我，當下我淚流滿面，也下定決心要積極治療，我要陪著孩子長大。」然而命運考驗仍未停歇，今年52歲的許大哥，14年來癌症不斷復發，期間歷經七次大手術，身上盡是開刀痕跡，臉部也因多次手術致使顏面損傷明顯，僅能靠流質食物進食，說話也更加不清，但他仍不放棄對家人的承諾，「照顧孩子之餘，我每天積極運動鍛鍊，要讓自己能夠有體力去迎戰每一次的化療跟放療。」
儘管復發多次，許大哥在家人互助和陽光協助下繼續堅守著陪伴家人的心願，他感謝太太不離不棄擔起家計，總鼓勵他一起面對，許大哥也感謝陽光，「提供我營養品、經濟補助，幫助我在傷口和體能的恢復，也提供一個環境讓我們病友間可以互相交流、打氣，陽光不只是生活上實質幫助，心靈上也帶來很大幫助。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60650
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