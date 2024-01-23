迪麗熱巴「嬰兒照」被翻出！真正長相現形　有沒有整容一目了然

啦啦隊小珍奶突發燒失聲！生日急吞藥開唱　哽咽：沒展現最好狀態

▲小珍奶日前過生日時不小心感冒發燒一度失聲，緊急吞藥緩解才能順利開唱，讓她一度哽咽，「沒能展現出自己最好的狀態。」（圖／小珍奶IG）
▲小珍奶日前過生日時不小心感冒發燒一度失聲，緊急吞藥緩解才能順利開唱，讓她一度哽咽，「沒能展現出自己最好的狀態。」（圖／小珍奶IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

味全龍啦啦隊成員小珍奶（王芯羽）從去年加入成為練習生之後，憑藉親民個性與認真的神情，迅速擄獲各大球迷喜愛，視粉絲球迷為家人的小珍奶，特地選在21日這天舉辦生日見面會，沒想到卻不幸感冒發燒，嚴重失聲，逼得她趕緊吞藥緩解，才能上台歌唱，見到許多人特地前來，仍讓她哽咽又自責，直呼「沒能展現出自己最好的狀態！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
小珍奶自去年底推出第一首單曲〈微笑的眼淚〉後獲得廣大迴響，在粉絲們的極力敲碗之下，又推出了第二首新歌〈星羽之火〉，融合了現代流行音樂元素與唯美的古風韻味。小珍奶以溫柔的嗓音詮釋情感，並選在1月21日生日當天上架，作為送給自己的生日禮物，同時也在生日音樂會上獨家演唱。

▲小珍奶。（圖／Andorra Entertainment提供）
▲小珍奶靠著親民個性與火辣身材，成功擄獲廣大球迷的心。（圖／Andorra Entertainment提供）
生日音樂會上熱鬧不已，就連小龍女啦啦隊總監Amis、正妹成員昆娜以及蘿拉都來到現場力挺，3人一起上台為她唱生日快樂歌，還有許多粉絲遠道而來，就為了能見她一面，讓現場溫馨又感動。

只不過小珍奶感冒尚未痊癒，活動前一晚還發著高燒，一早失聲緊急吞藥緩解，但在音樂會上仍完美地演唱自己的單曲〈微笑的眼淚〉，以及當天中午才上架的〈星羽之火〉。

▲小珍奶。（圖／Andorra Entertainment提供）
▲總監Amis（前排左一）與昆娜（右二）、蘿拉（右一）到場力挺好友小珍奶（中）。（圖／Andorra Entertainment提供）
〈星羽之火〉由知名音樂製作人楊海德老師為小珍奶量身打造，「我願為你燎原星羽之火，給你承諾與你長相廝守，所有相遇都值得擁抱溫柔，所有沈默唯獨剩下習慣依舊。」歌詞中描繪了男女之間愛恨糾纏的情感，但其中為愛赴湯蹈火、奮不顧身的模樣，卻彷彿能看見她在追求夢想道路上充滿動力的影子。

小珍奶希望藉由這首歌曲，讓大家不僅能從〈星羽之火〉中感受到她的能量，也鼓勵粉絲們能勇敢追愛，「在愛情的世界裡，每個人都需要勇敢！」在音樂會上，小珍奶一度哽咽，回想起自己從科技業跳脫舒適圈到啦啦隊，現在又成功圓夢踏入歌壇，除了感謝粉絲們一路的支持以外，也遺憾在第一場音樂會上沒能展現出自己最好的狀態。

▲小珍奶。（圖／Andorra Entertainment提供）
▲小珍奶從科技業跳到啦啦隊，現今又跨足歌壇，完成歌手夢想。（圖／Andorra Entertainment提供）
Amis感性表示，小珍奶真的是個非常認真的女孩，自己也曾被她的認真震撼；而製作人楊海德老師也透露，「小珍奶對自己的作品力求完美，即使感冒了也很認真的到錄音室練歌，相信未來會帶給大家更多好的作品。」〈星羽之火〉的歌曲已經在各大數位音樂平台上架發行，ＭV也已經在YouTube上架。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道


啦啦隊女神「小珍奶」自爆18歲初嚐禁果！男方身分曝　嚇壞張立東

啦啦隊女神「小珍奶」棄科技業高薪還發單曲！超仙本名意外曝光了

啦啦隊瑟七「宣布離開台灣」消失3個月！親吐原因：老闆也支持我

啦啦隊安娜「宛如空中精靈」忘我旋轉！美景感動麋先生：太厲害了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞