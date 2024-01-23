啦啦隊小珍奶突發燒失聲！生日急吞藥開唱　哽咽：沒展現最好狀態

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生日音樂會上熱鬧不已，就連小龍女啦啦隊總監Amis、正妹成員昆娜以及蘿拉都來到現場力挺，3人一起上台為她唱生日快樂歌，還有許多粉絲遠道而來，就為了能見她一面，讓現場溫馨又感動。
只不過小珍奶感冒尚未痊癒，活動前一晚還發著高燒，一早失聲緊急吞藥緩解，但在音樂會上仍完美地演唱自己的單曲〈微笑的眼淚〉，以及當天中午才上架的〈星羽之火〉。
〈星羽之火〉由知名音樂製作人楊海德老師為小珍奶量身打造，「我願為你燎原星羽之火，給你承諾與你長相廝守，所有相遇都值得擁抱溫柔，所有沈默唯獨剩下習慣依舊。」歌詞中描繪了男女之間愛恨糾纏的情感，但其中為愛赴湯蹈火、奮不顧身的模樣，卻彷彿能看見她在追求夢想道路上充滿動力的影子。
小珍奶希望藉由這首歌曲，讓大家不僅能從〈星羽之火〉中感受到她的能量，也鼓勵粉絲們能勇敢追愛，「在愛情的世界裡，每個人都需要勇敢！」在音樂會上，小珍奶一度哽咽，回想起自己從科技業跳脫舒適圈到啦啦隊，現在又成功圓夢踏入歌壇，除了感謝粉絲們一路的支持以外，也遺憾在第一場音樂會上沒能展現出自己最好的狀態。
Amis感性表示，小珍奶真的是個非常認真的女孩，自己也曾被她的認真震撼；而製作人楊海德老師也透露，「小珍奶對自己的作品力求完美，即使感冒了也很認真的到錄音室練歌，相信未來會帶給大家更多好的作品。」〈星羽之火〉的歌曲已經在各大數位音樂平台上架發行，ＭV也已經在YouTube上架。
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