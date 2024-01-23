▲外帶、宅配冷凍年菜團圓過年　食藥署列注意事項

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冷藏食品標示 避免反覆解凍食品藥物管理署提醒，在收到完整包裝的年菜時，應立即檢查產品的包裝是否完好無損、是否有清楚的標示，並留意標示上的儲存溫度及保存期限。冷藏食品的溫度應保持在0~7℃、冷凍食品則須維持在-18℃以下；同時應依包裝上建議的溫度環境迅速儲存，並避免反覆解凍、冷凍，以免影響食品的品質。
食藥署強調，低溫食品的復熱也是關鍵步驟之一。在選擇使用微波爐、電鍋或烤箱進行復熱時，應考量每種年菜有不同的復熱方式。因此，復熱時可參考食品包裝上的標示或食品業者的口頭建議，以確保食物均勻受熱，並保持原有口感。
歡喜慶團圓 食安過好年食藥署還籲請食品業者須對食品供應鏈實行全程溫度管控。物流業者應注意在適當的溫度下安全存放產品，低溫食品的理貨及裝卸，應於15℃以下場所迅速進行，且應避免在運輸過程中產生劇烈的溫度變動，確保食品的衛生安全品質，以保障消費者的飲食權益。藉由良好的溫度管理，可確保低溫食品的安全和品質，讓大家圍爐之際，也能安心享用美食。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60653
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