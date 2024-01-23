▲攝護腺癌的治療　開刀非唯一選擇

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小心攝護腺癌 定期健檢很重要臺中醫院放射腫瘤科林儀恩醫師表示，攝護腺癌又稱前列腺癌，根據最新國民健康署統計，攝護腺癌在男性癌症中的發病率和死亡率分別排名第五和第六；患者早期常無明顯症狀，但可能以攝護腺肥大所導致的泌尿問題為表現，例如頻尿、急尿、夜間頻尿、尿滯留和尿失禁。
在疾病進展至遠端轉移時，可能會出現骨骼疼痛、病理性骨折、脊椎壓迫或下肢癱瘓等症狀。現今建議男性50歲以上每年進行例行肛門指診和攝護腺特定抗原檢查，若其中一項有問題，則應考慮攝護腺切片檢查。對於有攝護腺癌家族史的人，則建議從40歲起每年進行一次檢查。
患有攝護腺癌 使用放射治療林儀恩醫師表示，放射治療在攝護腺癌治療中扮演關鍵角色，治療方案因患者疾病嚴重度而異，對於早期低風險的患者，手術和放射治療效果相當，5年存活率約9成；中度風險者可考慮手術或放射治療結合約4～6個月的短期賀爾蒙治療；高風險或有區域淋巴轉移的患者，放射治療結合長期的賀爾蒙治療更適合。
此外，術後放射治療或早期救援型放射治療也是一些特殊情況下的建議。攝護腺癌最常見的遠端轉移部位為骨頭，放射治療不僅能改善骨轉移引起的不適，而且最新研究指出藥物治療結合局部攝護腺照射，可提升整體存活率。
體外放射治療 有效治療方式體外放射線治療是攝護腺癌常用的治療方式，過去受限於正常組織的耐受度，對膀胱和直腸造成較多副作用。然而，現代的「強度調控放射治療」技術的應用使得治療更加精準，降低了周邊組織受損的風險，同時提高治療效果。對於無法接受手術的患者的有效治療選擇，能夠控制疾病並提高生活品質。
林儀恩醫師強調癌症的治療是個體化的過程，應根據患者的情況、病理報告和風險程度制定最合適的治療方案。放射治療作為一種安全且有效的治療方式，在攝護腺癌的治療中扮演著不可或缺的角色。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60652
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