暖暖包貼這裡最暖！「2大神級使用」不知秒虧　回收正確方法注意

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環保署提醒，近來因寒流來襲，氣溫驟降，許多民眾使用暖暖包取暖，不過市售暖暖包主要成分包含鐵粉、活性碳、鹽、吸水性樹脂等，屬複合性材質。鐵粉接觸到外界的空氣與水氣，開始氧化產生熱，鹽則可催化鐵的氧化。
暖暖包因為內含多種複合材質粉末，目前沒有妥適的高值化再利用技術可有效將其回收再利用，又因屬於複合性材質，若填補土坑或任意棄置恐有環境污染風險。
暖暖包使用、回收方式
建議民眾，暖暖包含有活性碳，其實具有除臭、防潮的功能，可放在衣櫃、鞋櫃等地方使用，但務必先確認已不再發熱，以免造成危險。而使用過的暖暖包，請務必打包好丟入垃圾袋（不需要撕開），再交由垃圾車送至焚化爐妥善處理。
若廢棄暖暖包不是一次性大量集中的送往焚化爐處理，將不會對爐體造成危害，而焚化爐的空氣污染防制設備也可有效處理戴奧辛，避免排放到大氣中。
暖暖包貼這裡最暖！
日本醫學博士福田千晶曾在書中《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》表示，可以將暖暖包放在「腰部兩側」，因為附近骨頭少，還有許多內臟器官，能促進全身血液循環，手腳也會溫暖；也可以選擇將暖暖包放在背部、腹部和頸部的位置，除了達到保暖效果，還舒緩頭痛、痠痛等症狀，不過記得暖暖包要隔一層衣物，以免直接接觸皮膚有燙傷風險。
寒流保暖注意事項
心臟血管內科主治醫師張耿豪則提醒，寒流降溫時會讓血管收縮，當血液循環不好心臟負荷變大，將導致猝死風險增加。
建議除了保暖衣物外，手跟腳等末梢神經也要注意保暖，再來就是「脖子」上有通往大腦的頸動脈，是通往腦部的重要血管，供應大腦3/4的血液循環，也是需要做好保暖的重點區域，有高血壓、糖尿病的高齡族群，一定要戴上帽子、圍巾加強保暖，最後記得按時吃飯補充身體能量來源，平安度過入冬最猛寒流。