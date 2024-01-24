李善均染毒調查疑外洩！韓警搜索相關部門 《D社》記者也遭殃
南韓藝人李善均去年12月27日在車內輕生過世，享年48歲。由於他生前正在接受染毒調查，多次驗毒證實自己沒吸毒，調查未完李善均先走上絕路，外界質疑認為警方執法過當。京畿南部警察廳22日，對當時負責調查案件的仁川警察廳毒品犯罪偵查部門，以及當初報導李善均染毒的《D社》等新聞媒體展開調查。
記者薛羽彤／綜合報導
據《韓聯社》報導，京畿南部警察廳反腐和經濟犯罪偵查隊，對仁川警察廳緝毒單位的多處辦公室進行搜查，將相關警方職員的手機等電子設備，以及與李善均事件的相關調查資料全部帶回。除了警方之外，韓媒《Dispatch》（D社）也遭到調查，偵查隊出動至《D社》公司內搜索，扣押了記者的電腦、手機，企圖找出警方「事件報告書」曝光的來源。
李善均涉嫌吸毒的消息在去年10月19日首次被地方小報《京畿新聞》獨家報導，《D社》多次報導事件疑點如今遭到搜查，昨日《D社》發布報導反擊，公開了警方10月18日的事件報告書，是單方面是聽取檢舉人申某、朴某證詞而寫成的，痛批根本沒有事實依據，《D社》甚至喊話警方，「希望警方這次的扣押搜索不是為了掩蓋過錯」。
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