▲大啖山珍海味竟引爆右上腹痛！　當心膽結石作怪

我是廣告 請繼續往下閱讀
肚子痛、發燒嘔吐要當心 發炎恐危及生命膽囊是位在肝外面的器官，連接肝臟、膽道以及周圍組織，主要作用是儲存跟濃縮肝臟分泌的膽汁。膽汁的功能是乳化脂肪，當人們攝取的飲食中含有高脂肪食物時，膽囊就會收縮膽汁，幫助水解跟吸收脂肪。過多的膽固醇一旦結晶，就形成膽結石，其成分為膽固醇、膽色素、碳酸鈣等，從外觀跟顏色可以分成膽固醇結石、黑色素結石、褐色素結石。
彭正明醫師表示，國人罹患的膽囊疾病中，最常見的就是膽囊炎與膽結石，另外還有少見的膽囊癌。膽結石多數沒有症狀，當膽結石摩擦膽囊壁，會造成輕度悶痛或嚴重膽絞腹痛，而且伴隨發燒、噁心、嘔吐、黃疸等症狀，恐引起急性膽囊炎或者是膽管炎，甚至膽石性胰臟炎可能危及生命。提醒上了年紀、有免疫疾病、內科疾病的患者，出現上述症狀要及早治療。
膽囊痛還是胃痛作怪？ 4點關鍵揪出元兇肚子痛究竟是膽結石疼痛還是胃痛呢？醫師指出，膽結石症狀跟胃痛相似，容易搞混，因此許多患者延誤就醫，或誤當成胃潰瘍治療。鑑別關鍵在於下列4點關鍵：
- 時間
- 位置
- 頻率
- 藥物療效
擺平膽結石 保膽手術防復發或避免併發症針對治療膽結石，彭正明醫師建議採取手術治療，主要目的是預防膽結石復發或避免併發症，主要術式包括下列幾種：
- 開放手術
- 腹腔鏡手術
- 機械手臂輔助手術
不少患者擔心，切除膽囊會不會很可怕？彭正明醫師表示，膽囊是消化器官，摘除膽結石後，脂肪代謝耐受度會變差，易造成腹瀉、消化不良，是治療時需留意的部分。且許多患者希望保留器官，他因此開創「達文西膽囊切開取石手術」，也稱「保膽手術」。
機械手臂輔助手術是治療新趨勢，以達文西手術為例，術中利用3D-HD超高解析度視覺影像，讓醫師視野能放大10倍倍率；仿真人手腕設計的器械有540度靈活旋轉角度，讓醫師可於膽囊精確下刀與縫合。傷口僅1－2公分較美觀，最大可取出5公分的膽結石。失血量少、不傷害膽道，也不會造成膽汁滲漏，可減少術後疼痛，術後數小時即可進食，住院天數僅2－3天，維持患者術後生活品質。
彭正明醫師提醒，機械輔助手術的禁忌症為膽囊超過0.5公分、膽囊腺肌症患者、膽囊瘜肉大於1公分以上、膽囊萎縮者。患者若考慮保留膽囊器官，建議與醫師諮詢確認適應症，再考慮是否自費接受治療。
「白天痛、晚上也痛」一位43歲陳姓大學教授就醫檢查，竟發現是2顆膽結石作怪，分別是2公分和2.5公分，然而跑遍各大醫院，都被判定「要切掉膽囊」！無助之下透過朋友介紹至中部求醫，進行保膽手術，手術僅30分鐘，加上麻醉共1小時就完成，也沒有腹瀉、腹痛或晚上抽痛等後遺症。陳教授順利回歸杏壇感激不已，醫師也相當欣慰。
避免膽結石生成是治療之本，彭正明醫師最後提醒患者，限制攝取高油脂、高糖的食物，並且多喝水，有家族史者更要注意日常保養，才能從根本上預防膽結石。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60573
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw