日本必買「3大人氣伴手禮」台灣都有！奶油起司夾心餅乾一次整理

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2018年崛起於新宿的「now on Cheese」，以起司為主角打造一系列甜點與夾心餅乾，自信是「吃了會微笑的餅乾」，入選由東京車站「GRANSTA」和「ecute」調查2023「東京車站限定伴手禮熱銷TOP 10」，今獨家進駐台北新光三越信義新天地A11，開賣必吃人氣「起司餅乾」與「起司夾心」。
3款口味「起司餅乾」系列，包括結合兩種類「高達起司&切達起司餅乾」搭配腰果與葡萄乾、辛香迷人的「卡門貝爾起司&黑胡椒起司餅乾」、而「古岡左拉起司&羅勒起司餅乾」則是融入藍紋起司搭配無花果與長山核桃的濃郁口味；每款皆為單品12入，售價380元。
而將鹹香起司與脆口餅乾完美結合的now on Cheese「夾心餅乾」，大人系「煙燻起司&卡門貝爾起司夾心餅乾」散發濃郁煙燻起司香氣吃得到鹹香口感，「焦糖&古岡左拉起司夾心餅乾」則在焦糖風味中包覆濃郁起司感的古岡左拉起司巧克力夾心，絕妙絲滑口感好誘人。
台灣首站新光三越A11快閃櫃即日起至2月19日，新光三越台中中港店今起也同步展開預購，並將於2月1日至2月26日開設在台第二個快閃櫃，南北串連只賣一個月。活動期間消費滿1200元，即可獲得「品牌獨家限量品牌托特袋」乙只，數量有限，送完為止。
📌PRESS BUTTER SAND開賣冬季限定栗子焦糖口味！春節限量龍年禮盒
日本頂級人氣伴手禮 PRESS BUTTER SAND，堅持採用北海道頂級原料，全程熱壓烤製出超酥脆的餅乾口感，再飽滿夾入清爽卻不膩口的奶油夾心，在台也圈粉無數，去年直接在新光三越鑽石塔Diamond Towers開設品牌旗艦店。
適逢農曆新年推出春節限量龍年禮盒，除了最具代表性的原味焦糖奶油夾心餅乾、超人氣選用甘王草莓的草莓焦糖奶油夾心餅乾，還放入冬季限定的栗子焦糖奶油夾心餅乾！並由日本知名插畫家柊有花操刀「花開富貴」好喜氣的禮盒設計。月底還將於官方社群加碼舉辦紅包抽獎活動，獎品包括「台北晶華住宿/
📌Butters日航頭等艙御用奶油甜點！台灣快閃巡迴
日本人氣奶油甜點Butters，三年半創下銷售超過 500 萬顆的佳績，過去只在日本百貨及日本航空 JAL 國內線頭等艙才能吃得到，現在也登陸台灣快閃囉！即日起至2月22日在台最後一站，進駐新光三越台中中港店 B2。
Butters主打Craft Butter Cake濃郁手感奶油風味，嚴選北海道經發酵的奶油，不只富含濃郁奶香更帶有獨特優格香氣，吃起來口感近似布列塔尼酥餅或費南雪，以法式鐵板壓製烘烤出表面質地蓬鬆又略顯酥脆的口感，輕盈包覆著牛奶醬的質地相當特別。