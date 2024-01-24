▲MeToo風波未平！婚育困境又雪上加霜　專家提解方

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一、【「2023年台灣婚育意願大調查」56％未婚族想結婚生子】解方：檢討失靈政策，應規劃分階段系統性婚育政策。
二、【性平三法將加重罰則 防堵權勢性騷】解方：新法上路所有民眾務必要守法，加強尊重別人與提升同理心。
三、【MeToo浪潮曝性平意識不足 民團籲國中小應落實性教育】解方：回歸108性教育課程綱要，重視性教育與情感教育的實踐。
四、【親密關係受暴者男性增至23% 口語、精神暴力最常見】解方：愛需要學習，加強對「隱形暴力」的保護。
五、【連四年「生不如死」新生兒人數再創歷史新低】解方：應把情感教育、婚姻生育納入課程學習與生涯規劃。
六、【新北逆倫性侵事件 專家︰對孩子分齡提供正確性觀念】解方：性教育不可以似是而非，而且要因材施教！
七、【性別刻板印象觀念鬆動 民調65%同意高中男女合校】解方：兩性共存共融，從「情緒素養」、「健康合宜界線」切入。
八、【家暴性影像遭散布 政院拍板網路業者應限制瀏覽或移除】解方：家暴法定義擴大，親密關係暴力防治效能更廣泛。
九、【台版＃Metoo持續燒 15.3％學生坦言打工曾遇性騷擾】解方：推動社會變革，完善被害人權益保護，杜絕權勢性騷擾。
十、【台大經濟系學生會選舉爆16條歧視政見 候選人道歉】解方：譁眾取寵把霸凌當樂趣，應給予真實回饋，為錯誤付上代價。
少子化問題在於「不婚」 應學習健康親密關係
其中【「2023年台灣婚育意願大調查」 56％未婚族想結婚生子】，台灣師範大學助理教授高松景表示，面對少子女化，問題關鍵在於「不婚」而非「不生」。政府這幾年把重點放在生育托育補助，缺乏對未婚族群的關注。為避免台灣人變成「不育不婚愛無能」，應從學習經營健康親密關係開始，才能有效因應少子化。
與此密切相關的是第五名【連四年「生不如死」 新生兒人數再創歷史新低】，已連續4年進榜，2023年生育人口（13萬5571人）較2022年（13萬8986人）再降3415人，生不如死、人口快速減少與老化已成為國安重大危機。
親密關係暴力 需改變縱容被害人的文化
本年度十大新聞中多數都和親密關係暴力有關，第三名【MeToo浪潮曝性平意識不足 民團籲國中小應落實性教育】與第二名【性平三法將加重罰則 防堵權勢性騷】可以搭配來看，當台灣爆發MeToo浪潮，突顯性平意識不足，政府的因應之道卻僅是修法加重罰則，徒法不足以自行，嚴刑峻法並無法讓人學會如何建立健康親密關係，對知識的熟悉亦無法真正學會尊重、提昇性平素養。第十名【台大經濟系學生會選舉爆16條歧視政見 候選人道歉】之主角即為明證，身為最高學府的菁英，在性平教育的薰陶下成長，性別知識的學習卻並未帶來尊重，只是讓人有更多嘲諷的素材，值得深思。
精神科醫師楊聰財表示，MeToo事件後，凸顯性平意識的不足，雖然促成性平三法等相關法律修法，例如加重處罰權勢性騷擾，加強被害人保護機制，但在修法後，如何改變過去縱容被害人的文化，真正地在學校、職場、社會建立性平意識，才能從源頭有效接住被害人。
第七名【性別刻板印象觀念鬆動 民調65%同意高中男女合校】指出性平素養應從「情緒素養」「健康合宜界線」切入，而非更多法定程序與罰則。第四名【親密關係受暴者男性增至23% 口語、精神暴力最常見】同樣顯示性別刻板印象的鬆動，愈來愈多男性從傳統家庭暴力當中的加害者變成受害者，勇於承認自己需要幫助，也提醒在親密關係暴力當中需要加強對「隱形暴力」侵害的保護。
第六名【新北逆倫性侵事件 專家︰對孩子分齡提供正確性觀念】充分顯示家長對孩子性教育具有無可替代的關鍵角色，必須以身作則、適齡而教。第八名【家暴性影像遭散布 政院拍板網路業者應限制瀏覽或移除】藉由性私密影像勒索對方，已成為台灣最常見的數位性暴力形式，家暴法擴大保護對象，並可要求業者限制瀏覽或移除，讓親密關係暴力預防更加完善。第九名【台版Metoo持續燒 15.3％學生坦言打工曾遇性騷擾】顯示打工學生面對權勢性騷擾的不知所措、無能為力，有賴勇敢對抗權勢性暴力的集體意識改變。
性教育、情感教育本質是「愛的教育」，重點在學習建立健康的親密關係。台灣性教育學會理事長毛萬儀表示，法律雖然可以用來約束人的行為，但要營造良善的社會，仍要回到教育本質，且需要家庭、學校、社會共同合作；雖然新課綱已有融合相關教育議題，但更需要落實和實踐，政府應給予支持的環境，幫助孩子學會愛人、尊重、負責任、掌握人與人之間的分際。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60668
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