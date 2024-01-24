KKday推1元抽高鐵票！享南港左營來回免費 今天12:00開搶僅8天
KKday高鐵國旅聯票上線四週年！於今(24)日中午起至1月31日止推出「1元抽免費高鐵來回車票」活動，在APP指定商品頁以1元下單，就可參加抽獎，祭出免費高鐵來回車票，以及半價高鐵來回車票的超值獎項，不限出發日期、目的地都可使用。另外，Klook也公布了2024《亞太區旅遊脈動大調查》。
記者葉盛耀/綜合報導
KKday今(24)日中午起至1月31日止推出「1元抽免費高鐵來回車票」活動，在APP指定商品頁以1元下單，就可參加抽獎，最大獎為免費高鐵來回車票，南港搭到左營也適用，將在2月5日抽出幸運兒。此外，針對過年返鄉、出遊潮，再加碼給APP下單新客，「高鐵國旅聯票」結帳再享8折優惠，最高折抵120元，出發日期於即日起至2月28日，今(24)日中午12點限量開搶。
【KKday高鐵國旅聯票 APP新客優惠】
＊折扣碼：THSR0124
＊訂購日期：2024年1月24日 - 2024年1月31日
＊出發日期：2024年1月24日 - 2024年2月28日
＊使用規則：
(1)高鐵國旅聯票單程車票結帳滿1元即可享有8折優惠，最高現折120元。
(2)折扣碼數量有限，以實際結帳順序為主，若達使用上限則無法折抵。
另外，全球領先旅遊及體驗平台Klook也公布2024《亞太區旅遊脈動大調查》，高達9成旅客傾向2024年與他人一同出遊，包含家人、伴侶與親密的朋友等，視旅行中一起體驗的行程為聯繫感情的重要方式；60%的旅客今年更願意將旅行支出提高，並將超過一半的預算花在體驗行程上，就是為了幫自己和旅伴創造更多回憶。
對於亞太旅客而言，旅遊不只是一趟假期，更是與他人共創連結與回憶的方式；疫情間被迫或是習慣獨自一人的生活模式，讓人們在疫情後渴望重新和身邊的人以及整個世界產生聯繫。Klook營運長暨聯合創辦人王志豪（Eric Gnock Fah）表示：「隨著疫情與報復性出遊時代的結束，我們發現旅遊產生了變化；旅遊不再只是一趟行程，旅行中的共同體驗更是種聯繫感情的嶄新方式，讓自己和親友與世界產生實質連結的機會。」