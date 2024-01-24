▲每年2200兒少需寄養　鳳小岳首次代言寄養籲「讓愛住進來」

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家扶基金會社會資源處主任蔡雯瑾表示，新安置寄養兒少年齡多數介於2至6歲（38.64％）、其次6至12歲（32.05％）的適性照顧需要，也讓有相仿學齡子女共伴成長，期待更多年輕父母的生力軍加入。
家扶基金會是台灣最早致力推動兒少寄養安置服務，至今持續投入服務的社福組織，43年來累計已有4千760戶寄養家庭、照顧近6萬1149人次寄養兒少，在年度服務量上，無論寄養兒少人數與寄養家庭戶數皆占全台近8成。
寄養好事多 年輕爸媽用愛共創家庭美好楊昀學、黃曼菱夫妻擔任寄養家庭時不到35歲，當時女兒昀學僅5歲，家人一起經歷服務感動與趣事不斷。曾有寄養童為買玩具在街頭地上打滾耍賴，昀學仿效也在地上哭喊，寄養童頓時愣住並緩和情緒。昀學甚至在職進修諮商輔導、買塊農地成了寄養童與祖孫三代「開心農場」，生活與規劃都考量著寄養兒少的需求：「愛可以共同克服逆境，打開家門讓寄養童到來就不是困難的事了！」
服務甫屆滿10年的廖志雄、吳佩雯寄養家庭得心應手。佩雯提到：「曾有照顧7年且在學習、語言有障礙的寄養童結案後，整理抽屜時發現他寫給我的信，看到他用所有學會的字句表達、認真書寫，讓我感動與成就。」最得力助手志雄，無論是要騎馬打仗、一打二的照顧差事都能完勝，他說：「以前沒有照顧過男孩，很享受父子時光，重新體驗當爸爸的感覺。」被問及要服務多久，寄養爸媽笑說：「還沒想到終點」！
首次代言寄養 鳳小岳：幫助寄養童長出力量首度代言家扶寄養養家庭招募的鳳小岳，在公益微電影《家。讓好事發生》中擔綱寄養爸爸，他分享：「其實寄養家庭就像你家、我家一樣平常，在演出時，早已忘記這是一項服務，而是努力扮演好與孩子一起解決困難的爸爸，我也在過程中被全家人一起的這份心感動！這特殊緣分與愛，會幫助寄養童長出力量，雖然孩子終究會離開，但他心裡知道自己永遠是這個家的一份子，也有力量面對新的人生。寄養家庭從溫暖需要的孩子，到自己與家人也被溫暖，我們期待這美好的故事，能在你家繼續發生！」
家扶基金會周大堯執行長表示：「家扶基金會能穩定推動兒少寄養安置服務，特別感謝在第一線提供照顧服務的寄養家庭。除政府逐年提升對寄養家庭的照顧支持措施，如親職到宅、諮商、健檢、保險、喘息與聯誼等服務，家扶基金會更規劃各式配套服務，如親職教育、寄養兒少獎助學金、家庭夥伴服務示範與陪伴等，讓兒少寄養安置服務能穩定推展。現在少子化趨勢下，每年平均仍有2,200位以上兒少需要寄養安置，邀請能一起共譜家的好故事！」
家扶基金會期待有700戶家庭加入，陪伴需要的孩子短暫走過這段人生旅程，「打開家門 讓愛住進來」只要年滿25歲、國民義務教育以上學歷、有穩定收入、家有足夠空間，歡迎洽寄養家庭招募專線0800-07-8585或網站https://fostercare.ccf.org.tw/。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60667
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