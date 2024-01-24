▲胃食道逆流長期用藥好困擾？　「1微創手術」有效抗逆流不適

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胃食道逆流 初期以質子幫浦抑制劑為主亞東紀念醫院肝膽腸胃科鍾承軒醫師說明，胃食道逆流症的診斷主要採用病史詢問搭配胃鏡檢查，以排除任何器質性問題。同時開始應用質子幫浦抑制劑，有效抑制胃酸分泌，並觀察患者臨床症狀對這些藥物治療的反應。若症狀未有顯著改善，將進一步安排食道酸鹼及蠕動壓力測試，以進行更深入的鑑別診斷。
治療難治性胃食道逆流 經口胃鏡微創抗逆流成功率高、副作用低過去，對於持續服藥但症狀未見改善的患者，常以外科胃底摺疊手術重建胃食道交界的障蔽功能。鍾承軒醫師表示，近年來隨著消化道內視鏡技術進步，提供無需開刀的新型治療方式「經口胃鏡微創抗逆流」。這種治療方式能有效降低難治性胃食道逆流症患者對藥物的依賴，手術成功機率大於80-90%，且副作用發生率小於10%；其中，甚至有60~70%的患者在接受治療後，緩解臨床胃食道逆流症相關症狀，不再需要藥物，提供患者更安全、有效的選擇。
定期檢查莫輕忽 改善生活方式為上策近年來，台灣的肥胖問題逐漸嚴重，且隨著民眾生活飲食習慣的西化，胃食道逆流症狀的患者也相對增加。鍾承軒醫師特別提醒，胃食道逆流可能引發食道腺癌及其癌前病變，即食道黏膜特定小腸型上皮化生，稱之為巴瑞特氏食道症。因此，定期的健康檢查、合理的飲食管理及適度的運動，對於預防胃食道逆流及其合併症都非常重要。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60654
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