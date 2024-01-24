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胃食道逆流長期用藥好困擾？　「1微創手術」有效抗逆流不適

▲胃食道逆流長期用藥好困擾？　「1微創手術」有效抗逆流不適
▲胃食道逆流長期用藥好困擾？　「1微創手術」有效抗逆流不適

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】54歲的賴先生長期受到胃酸逆流和胸口灼熱的困擾，由於他的工作繁忙，飲食時間不規律，並經常參與社交應酬，儘管長期服用藥物控制，但效果有限。在與醫師討論後，決定採用經口胃鏡進行電燒灼術，以處理鬆弛的胃賁門黏膜；手術後，已能夠減少對藥物的依賴，無需每日服藥。

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胃食道逆流 初期以質子幫浦抑制劑為主

亞東紀念醫院肝膽腸胃科鍾承軒醫師說明，胃食道逆流症的診斷主要採用病史詢問搭配胃鏡檢查，以排除任何器質性問題。同時開始應用質子幫浦抑制劑，有效抑制胃酸分泌，並觀察患者臨床症狀對這些藥物治療的反應。若症狀未有顯著改善，將進一步安排食道酸鹼及蠕動壓力測試，以進行更深入的鑑別診斷。

治療難治性胃食道逆流　經口胃鏡微創抗逆流成功率高、副作用低

過去，對於持續服藥但症狀未見改善的患者，常以外科胃底摺疊手術重建胃食道交界的障蔽功能。鍾承軒醫師表示，近年來隨著消化道內視鏡技術進步，提供無需開刀的新型治療方式「經口胃鏡微創抗逆流」。這種治療方式能有效降低難治性胃食道逆流症患者對藥物的依賴，手術成功機率大於80-90%，且副作用發生率小於10%；其中，甚至有60~70%的患者在接受治療後，緩解臨床胃食道逆流症相關症狀，不再需要藥物，提供患者更安全、有效的選擇。

定期檢查莫輕忽　改善生活方式為上策

近年來，台灣的肥胖問題逐漸嚴重，且隨著民眾生活飲食習慣的西化，胃食道逆流症狀的患者也相對增加。鍾承軒醫師特別提醒，胃食道逆流可能引發食道腺癌及其癌前病變，即食道黏膜特定小腸型上皮化生，稱之為巴瑞特氏食道症。因此，定期的健康檢查、合理的飲食管理及適度的運動，對於預防胃食道逆流及其合併症都非常重要。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60654

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