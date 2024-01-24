▲孕吐不舒服怎麼辦？中醫院長推６飲食、３穴位、２茶飲改善！

我是廣告 請繼續往下閱讀
孕吐通常在這時候出現：蕭善文院長表示，約有８成左右的媽咪會出現孕吐的情況。一般大約在孕期的第5周出現，直到第12周左右開始漸漸減緩。雖說孕吐屬於正常現象，但每個人的所能承受的狀態不一樣，媽咪們若覺得不舒服不必強忍，適時尋求中醫師協助可改善症狀。倘若已沒辦法正常飲食，甚至出現頭暈、食道灼傷、體重明顯下降、影響生活等，則強烈建議就診，讓中醫師針對孕婦身體狀況，進行全方位調理，改善不適恢復健康。
先吃自己喜歡的沒關係：相信多數的媽咪在知道懷孕時就會開始特別注重飲食和生活，希望可以讓胎兒健健康康的長大，但孕吐不舒服又要兼顧飲食營養實在天人交戰。對此蕭善文院長表示，孕吐是屬於懷孕前期，此期間孕婦飲食對胎兒的影響相對小，故飲食可先以吃得下為主，少量多餐，先吃自己喜歡吃的食物。但甜食部分建議避免過多，以利血糖穩定，待12周左右孕吐趨緩後再努力強化營養的飲食習慣也無妨。
也可以試試看這些：另外也可以試試幾項食物、補充營養幫助止吐。像是蘇打餅乾有利中和胃酸，降低想吐的感覺。生薑、薑汁、含薑片有利改善孕吐，「生薑」就是止吐的中藥當中最常見的藥材之一。若腸胃功能沒問題的，喝點檸檬水也有利止嘔。而維生素B6是人體必需的輔酶，有助舒緩神經系統幫助止吐。
超簡單２茶飲輕鬆改善孕吐！依證型、症狀選擇適合茶飲。
蕭善文院長也分享兩個簡單的茶飲幫助緩解孕吐不適，可依肝胃不和型、脾胃虛弱型這兩大孕吐主要常見證型，選擇適合自己的茶飲進行改善。
蜂蜜檸檬水：適合肝胃不和型簡單、口感清新，檸檬幫助止嘔、蜂蜜幫助補充能量，是緩解孕吐不錯的選擇，適合孕吐較有酸苦氣味、容易頭痛、胸悶、便祕的肝胃不和型媽咪。不過脾胃較弱型就不大建議以此進行，以免過於生冷。
紅棗生薑茶：適合脾胃虛弱型平常較怕冷、手腳冰冷、體虛的脾胃虛弱族群適合這款，紅棗有利補血養氣，生薑有助止吐，兩者都是溫暖脾胃的好幫手。若覺得薑茶口感較辣，也可以加些蜂蜜更順口一些。而此方式肝胃不和偏熱的族群不適合，倘若出現嘴破、口乾舌燥就建議先停止飲用。
孕吐不舒服怎麼辦？簡單按按３穴位有助改善！
除了飲食、茶飲，蕭善文院長也介紹可多按摩三個穴位，對於改善孕吐也有很大的幫助，包括內關穴、足三里穴、太衝穴。
內關穴：內關穴位在內手腕橫紋中間，向下約三指幅寬的地方。這個穴位按起來相當方便，可以讓胸口比較舒服、減輕噁心感，是耳熟能詳的止吐穴位。
足三里穴：足三里穴位於腿部，先找到膝蓋外側下方的髕骨凹陷處，再向下約３指幅即是。此穴胃也有助改善反胃、噁心，對於緩解孕吐相當有幫助。
太衝穴：太衝穴在腳背，位於大拇趾和食趾兩者交接的凹陷處。此穴位也是個相當好找的穴位，助疏肝解鬱、幫助止吐，也有利幫助媽咪們減緩孕吐不適。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。