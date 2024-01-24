菲總統小馬可仕祝賀賴清德遭中國施壓 外交部譴責中共作為
我國於1月13日完成選舉，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）第一時間發文恭賀賴清德當選下一屆台灣總統，這個舉動引來北京抗議之後，小馬可仕在23日說，恭賀賴清德當選是基本禮節，菲律賓並沒有支持台灣獨立。外交部表示，注意到小馬可仕受到中國施壓，在各國祝賀我國民主成就之際，中國的激烈反應恰與文明國家背道而馳，顯示中國共產體制不懂民主真締，公然踐踏民主價值。
記者邱新博／台北報導
小馬可仕在23日播出的專訪中表示，「這只是基本禮節，當我當上總統時，台灣政府也恭賀我，他們恭賀過我，那我該怎麼做，就是做同樣的事啊，我做的只是出於禮貌的基本禮節，就只是如此而已。一中政策仍然存在，我們依舊嚴格遵守一中政策，自菲律賓採取這項政策以來，就一直嚴格遵行，一中政策絕不會改變，我們沒有支持台獨，台灣就是中國的一省，台灣和中國會不會統一，那是他們內部的事情。」
對此，外交部表示，中國無所不用其極圖謀侵蝕台灣民主、扭曲台灣主權地位，除在選前透過軍事威嚇、經濟脅迫及認知戰等灰色地帶手段干預我國選情外，選後更在第一時間誘使諾魯外交轉向，並唆使索羅門群島、馬爾地夫及孟加拉等國，發表貶抑我國主權地位的言論，也施壓東協各國扈從中國「一中」謬論，外交部對中國的惡劣行徑表達最嚴正譴責，並呼籲所有民主理念相近國家，持續合作遏制中國威權主義在區域及全球的擴張。
外交部說再次對菲律賓總統小馬可仕等國際友人祝賀我國順利完成選舉表達誠摯感謝，台灣作為亞洲捍衛民主自由的燈塔與保障人權法治的堡壘，將堅定不移守護民主成果，並持續在國際間傳播良善力量。同時，外交部也呼籲中國早日覺醒，揚棄威權專制，共同維護世界的和平、繁榮與安全。