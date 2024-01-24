▲台灣肝癌７成原因都是「這個」！　專家提醒：護肝這些習慣不可少

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肝臟無神經 腫瘤難察覺由於肝臟表層沒有神經分布，發炎不會痛且大多數沒有症狀，若無產生嚴重併發症，民眾難以得知肝臟出現問題，因此又被稱為「沉默的器官」。施玲娜院長院長指出，肝癌的發展是漸進式的，從慢性發炎、纖維化、肝硬化，最後出現腫瘤，也因此肝癌位居台灣十大癌症死因中前五名。
台灣肝癌原因一次看 高風險族群應定期檢查在台灣引起肝癌的主要原因，施玲娜院長提醒有6、7成是B肝帶原者、2成是C肝患者引起，其他病因還包括肥胖、酗酒、糖尿病、脂肪肝、食用受黃麴毒素汙染的食物（如發霉的花生）、家族史等，都是高風險族群。建議這些高風險族群，除腹部超音波檢查外，也要抽血檢驗(GOT、GPT、AFP)並定期回診追蹤。
肝炎定期追蹤 注意併發症狀施玲娜院長提到，曾遇有腹痛就醫的民眾，多年前健檢時已是B肝帶原者，卻未追蹤治療，直到有感時已無力回天，不僅確診為肝癌末期且很快就過世。因此她強調肝指數異常及B、C肝帶原者一定要定期追蹤，像是如果有皮膚和眼睛發黃（黃疸）、極度疲勞、上腹部不適或腹脹及食慾不振等症狀，應盡速至醫院檢查，把握黃金治療期，不要等到體重明顯驟降、腹水、下肢水腫、嘔心，甚至吐血才就醫，可能為時已晚。
施玲娜院長再三提醒，脂肪肝是全球民眾普遍均有的現象，倘若未適當治療，將提高肝硬化、肝癌風險。欲預防肝病，除了定期篩檢外，日常的保健也很重要，體重控制、均衡飲食、規律運動、維持良好作息、避免高油及過量酒精。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60655
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