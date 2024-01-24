王志安訕笑陳俊翰 范雲：敢在央視嘲弄中國8500萬身障者？
《賀瓏夜夜秀》近日邀請大陸媒體人王志安討論台灣選舉，未料卻出言諷刺罹患罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰引發熱議，對此民進黨立委范雲今（24）日批評仇恨言論非常可恥，利用台灣文化社群平台亂噴歧視性言論，更表示中國身障者約有8500萬人，質疑王志安是否敢央視節目上，模仿嘲弄中國的身障者嗎？
記者陳威叡／台北報導
范雲表示，台灣的文化團隊，應以守護多元價值、傳遞台灣文化之美共同努力。但很遺憾看到《賀瓏夜夜秀》請來中國前央視記者王志安，在節目上大辣辣的、毫不掩飾的歧視身障者，雖然節目製作人已經道歉，但以歧視性肢體與言語嘲弄身障者的王志安，依然不願意道歉，甚至繼續以政治化的方式，合理化自己的仇恨言論。
范雲說，被嘲弄的陳俊翰，是一個無比善良又堅毅的身障者，因此回應只善意的提醒台灣與中國文化的不同。她對陳俊翰的回應感到佩服，並且認為這是身為身障者，長年面對惡意嘲弄，所長出來的巨大勇氣與能量。
范雲指出，但她不同意王志安可以這樣繼續蠻橫，強調仇恨言論非常可恥，利用台灣文化社群平台亂噴歧視性言論，不是以他是中國人，文化不同，就可以解釋過去的。因為她不相信中國所有人都跟王志安一樣，羞辱嘲弄身障者，還可以繼續張揚舞爪。
范雲說表示，根據中國官方調查，中國身障者有8500萬人，她反問王志安，敢在中國央視的節目上，模仿嘲弄中國的身障者嗎？還是只敢躲在鍵盤後？
最後范雲說，他想請台灣的文化團隊一起想一想，正在傳遞什麼樣的價值給全世界？讓國際看到的台灣，是什麼樣的台灣？又在傳遞什麼樣的價值給下一個世代？ 只要有「實力」，就可以罷凌身障者還拒絕道歉。