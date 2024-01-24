▲中國喉舌網紅踐踏身障者　王必勝斥《夜夜秀》：注意社會底線

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黨媒網紅譏笑身障者陳俊翰自幼罹患罕見疾病脊髓性肌肉萎縮症（SMA），又經歷火警導致雙腿截肢，但他克服疾病限制，取得哈佛大學法學研究所碩士學位、密西根大學法律博士學位、紐約州律師執照。但他投身障礙者權利倡議，放棄美國高薪歸國，被譽為台版「非常律師」。陳俊翰目前擔任中研院法律學研究所博士後研究學者，名列此次民進黨不分區立委排名第16名。
▲陳俊翰（左）罹患罕見疾病脊髓性肌肉萎縮症（SMA），投身障礙者權利倡議，被譽為台版「非常律師」。（資料照／罕病基金會提供）
王志安在節目中譏諷台灣選秀造勢像作秀，不但有歌星助陣，還會把殘疾人士推上台，給人「走錯片場」的感覺，甚至有「把殘疾人士推上去，煽情的」，還當場模仿，戲謔顫抖喊：「支持民進黨！」不過，王志安言論一出，主持人賀瓏不僅沒有制止，也加入大笑的行列。
王必勝：真正的平權是認同專業和能力對此，王必勝在臉書發文強調，真正的平權，是認同他的專業和能力，讓他跟所有人一樣都能平等在舞台上發光發熱....無論是人生的舞台，還是其他的舞台，「陳俊翰跟其他被列為不分區立委名單的人一起參加各種競選活動，爭取人民的支持，努力前進國會去實現自己及政黨的理念，這不但是我們民主的常態，也是我們對平權及反歧視的落實。」
他並斥責：「反民主的中國喉舌網紅不值得討論。倒是給他舞台來踐踏訕笑自己人的秀，除了笑點、流量及收入，也要注意我們社會的底線。」
台大婦產科醫施施景中也在臉書PO文表示，大家不要再看《賀瓏夜夜秀》了，真是個噁心節目，網友也認為賀瓏該立即道歉，「嘲諷罕病患者非常可恥」。
製作該節目的薩泰爾娛樂表示：「針對節目內容把關的疏失，向陳俊翰律師表達最深的歉意」。節目製作人霍金也致歉表示，「本集提及台灣選舉的特殊文化時，因製作上的疏忽，造成部分內容對陳俊翰律師不敬，在此向陳俊翰律師致歉，非常對不起。節目製作組會在日後謹慎處理節目中的內容，並在各露出平台上修剪此段影片，避免上述事件再次發生；謝謝各位，也為上述內容帶來的不快再次致歉。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60681
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