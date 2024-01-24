漫畫星新作《灰燼花園》唯美百合戀曲！神秘吸血鬼與戰士禁忌之愛

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身為戰士的柏莎個性勇敢，勇於突破流言蜚語，堅守自己的信念。與之形成鮮明對比的是愛格妮絲，她的外表完美契合大眾對吸血鬼的刻板印象，擁有亮眼的外型、尖牙和白皮膚等特徵。作者金鼠的目的正是營造這些衝突。藉由這兩位主角的截然不同性格和外表，引領讀者深入故事，探索《灰燼花園》中所發生的一切。
漫畫星獨家推出《灰燼花園》便引起廣泛關注，故事藉由角色間的對立，深度探索愛情的多種層面，也描繪出殘酷又唯美的中世紀下百合關係。讀者們在社群中熱烈討論著劇情發展，不少粉絲留言敲碗更新，充分展現對這部作品的熱切期待。《灰燼花園》書名蘊含燃燒與花朵的意念，象徵著即便經歷種種考驗後，花朵依然能在灰燼中茁壯成長。
作家金鼠也以「痛過後珍惜，浴火後成長」推薦《灰燼花園》，簡潔而深刻地傳達兩位女主角的心境。從柏莎最初對愛格妮絲的厭惡，起源於她父親疑似被吸血鬼殺害的陰影。後來，隨著相處時間增長，柏莎發現愛格妮絲並非她所想像的邪惡，而是一個值得信賴且善良的存在。兩人的感情在交流過程中逐漸昇華，發展成一段美好而純淨的愛情。
除了《灰燼花園》外，漫畫星還匯聚了豐富多元的愛情作品，包括2023年熱門國片《關於我和鬼變成家人的那件事》前傳漫畫《在我變成鬼之前》，以及同志驕傲月特企《不可告人的戀愛情事》和《愛的多元宇宙》等。這些台灣原創作品探討了各種情感主題，漫畫星將持續與讀者一同探索其中的豐富多彩、各種形式的愛。
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