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漫畫星新作《灰燼花園》唯美百合戀曲！神秘吸血鬼與戰士禁忌之愛

▲漫畫星獨家新作正式上線，新銳漫畫家金鼠新作《灰燼花園》，呈現充滿中世紀奇幻色彩的百合故事。（圖／漫畫星提供）
▲漫畫星獨家新作正式上線，新銳漫畫家金鼠新作《灰燼花園》，呈現充滿中世紀奇幻色彩的百合故事。（圖／漫畫星提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

橘子集團旗下的原創內容平台beanfun! 漫畫星，最新百合力作《灰燼花園》正式上線。由新銳漫畫家金鼠構築的《灰燼花園》，以中世紀獵巫的宗教審判團為契機，描繪著國家最強的女戰士柏莎的命運轉折。柏莎立志剷除一切「怪物」的同時，卻被上級委派照顧名為愛格妮絲的吸血鬼。《灰燼花園》於漫畫星獨家連載中，隔星期三上午11點準時更新。呈現充滿中世紀奇幻色彩、愛與命運纏繞的百合戀曲。

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《灰燼花園》中，柏莎與愛格妮絲的相遇，讓柏莎重新評估她對「怪物」的定義，成為故事中引人注目的轉折點。作者金鼠在接受訪談時透露，《灰燼花園》的靈感來源是曾玩過一款中世紀騎士的寫實扮演遊戲，遊戲中揭示了對於行為稍有不端正，就會被視為異類並受到刑罰的情節。這啟發了金鼠關注當代社會中因謠言、刻板印象、互不理解而導致排斥的現象，進而創作出《灰燼花園》這部作品。

▲兩位女主角初次相遇的場景（圖／漫畫星提供）
▲《灰燼花園》中兩位女主角初次相遇的場景（圖／漫畫星提供）
身為戰士的柏莎個性勇敢，勇於突破流言蜚語，堅守自己的信念。與之形成鮮明對比的是愛格妮絲，她的外表完美契合大眾對吸血鬼的刻板印象，擁有亮眼的外型、尖牙和白皮膚等特徵。作者金鼠的目的正是營造這些衝突。藉由這兩位主角的截然不同性格和外表，引領讀者深入故事，探索《灰燼花園》中所發生的一切。

漫畫星獨家推出《灰燼花園》便引起廣泛關注，故事藉由角色間的對立，深度探索愛情的多種層面，也描繪出殘酷又唯美的中世紀下百合關係。讀者們在社群中熱烈討論著劇情發展，不少粉絲留言敲碗更新，充分展現對這部作品的熱切期待。《灰燼花園》書名蘊含燃燒與花朵的意念，象徵著即便經歷種種考驗後，花朵依然能在灰燼中茁壯成長。

作家金鼠也以「痛過後珍惜，浴火後成長」推薦《灰燼花園》，簡潔而深刻地傳達兩位女主角的心境。從柏莎最初對愛格妮絲的厭惡，起源於她父親疑似被吸血鬼殺害的陰影。後來，隨著相處時間增長，柏莎發現愛格妮絲並非她所想像的邪惡，而是一個值得信賴且善良的存在。兩人的感情在交流過程中逐漸昇華，發展成一段美好而純淨的愛情。

▲愛格妮絲對柏莎展現出非常親切的一面（圖／漫畫星提供）
▲《灰燼花園》中愛格妮絲對柏莎展現出非常親切的一面。（圖／漫畫星提供）
除了《灰燼花園》外，漫畫星還匯聚了豐富多元的愛情作品，包括2023年熱門國片《關於我和鬼變成家人的那件事》前傳漫畫《在我變成鬼之前》，以及同志驕傲月特企《不可告人的戀愛情事》和《愛的多元宇宙》等。這些台灣原創作品探討了各種情感主題，漫畫星將持續與讀者一同探索其中的豐富多彩、各種形式的愛。

📍beanfun!漫畫星《灰燼花園》：https://bean.fun/NNPiH
📍漫畫星報報IG：https://www.instagram.com/comic.funhere/

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