梁洛施未婚幫李澤楷生3子！傳收「18億元分手費」 她親自解答了
35歲港星梁洛施演過國片《刺青》、《念念》、港片《伊莎貝拉》與好萊塢大片《神鬼傳奇3》，2008年與身價約1500億元、香港首富李嘉誠次子李澤楷戀情曝光，交往4年陸續未婚生下3個兒子，2011年兩人宣布分手。外傳李澤楷當初給梁洛施5億元港幣（約18億元新台幣）分手費，梁洛施昨（23）日親自否認。
記者楊穎軒／綜合報導
據港媒《明報》報導，梁洛施出席護膚品牌活動，被問及和李澤楷分開時，對方是否有給18億元分手費，梁洛施表示：「之前在訪問中已經講過，不再講了，這不是事實。」至於兒子有沒有鼓勵她找個伴，梁洛施坦承老大和兩個雙胞胎都有催，但自己覺得順其自然，目前只想專注事業，且現在沒工作就待在家，「所以沒機會約到我。」
梁洛施日前上大陸節目《魯豫有約》表示，不後悔當年選擇和李澤楷談戀愛並息影，「再選一次，我還是這樣選」，承認自己是戀愛腦，「他是真的很富有，但是我真的沒想，就我愛他就是愛他，就這麼簡單，但是外面的聲音就寫得很複雜」，雖然響往家庭生活的她也想結婚，但無法接受男友女人緣太好，所以最終決定結束這段感情，不過雙方至今仍維持良好關係。
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