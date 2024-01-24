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《超級紅人榜》史上年紀最小冠軍！12歲鄧品硯成功發行單曲

▲《超級紅人榜》史上年紀最小冠軍，12歲鄧品硯（左）成功發行單曲，右為節目導師詹雅雯。（圖／三立提供）
▲《超級紅人榜》史上年紀最小冠軍，12歲鄧品硯（左）成功發行單曲，右為節目導師詹雅雯。（圖／三立提供）

記者楊穎軒／綜合報導

三立素人歌唱比賽節目《超級紅人榜》又出現小歌王，年僅12歲的鄧品硯以驚人唱功，從初登場到闖過20關只花短短7個多月，成為史上年紀最小闖過20關的衛冕者，他今（24）日發行自己的數位單曲〈成長的歌〉，由節目中的評審金牌製作人陳子鴻和金曲歌王荒山亮聯手為他量身打造，鄧品硯也很感謝身邊的家人朋友，一路陪伴他完成這麼大的夢想。

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▲12歲鄧品硯發行數位單曲〈成長的歌〉。（圖／三立提供）
▲12歲鄧品硯發行數位單曲〈成長的歌〉。（圖／三立提供）
鄧品硯的溫柔嗓音遺傳自父親，他當時在《超級紅人榜》地獄車輪戰中，最後獻唱〈祝福〉，唱完瞬間淚崩，弄得主持人于美人也落淚表示不捨，對唱台語歌，小小年紀的鄧品硯竟然會回答「要有口氣」，平常最喜歡唱西洋歌曲風格的音樂。

對於能發行人生首張單曲，鄧品硯興奮表示：「很開心！第一次有一首歌原唱是寫我的名字！」在歌曲發行前，新歌首唱是鄧品硯闖第20關車輪戰的最後一戰，只聽過Demo的他，詮釋歌曲的能力令人驚豔，就連創作人陳子鴻都驚呼：「品硯對音樂的敏感度很高！」

▲鄧品硯以獨有的天籟歌聲及純真吸引大批粉絲。（圖／三立提供）
▲鄧品硯以獨有的天籟歌聲及純真吸引大批粉絲。（圖／三立提供）
首次進錄音室的鄧品硯很害羞，「我的聲音在耳機裡，瑕疵都聽得好清楚！」並在製作人荒山亮的耐心提點下慢慢適應。不只如此，拍攝MV對鄧品硯來說也是一大挑戰，在寒流來襲的清晨開拍，爸爸媽媽也一同參與拍攝，鄧品硯也開心直呼：「拍MV好累，但很特別也很好玩！」更感謝能在自己變聲前，有一部這麼好的作品。

鄧品硯首張單曲〈成長的歌〉1/24於各大數位平台發行，官方MV也即將上架。

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