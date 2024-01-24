爸媽看過來！1歲男嬰疑遭口罩悶死　寶寶睡覺「5件事」提高警覺

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疾管署副署長羅一鈞強調，托嬰中心強制配戴口罩的措施早已在2023年取消，且從未恢復執行，當時也僅針對工作人員等要求佩戴口罩，2歲以下嬰幼兒因呼吸道較小且無法自行取下口罩，有導致窒息的風險，所以不建議戴口罩，屬於「不適合戴口罩」對象，而且也沒有適合的口罩尺寸。
此外，嬰兒的睡眠安全也是不容忽視的重要課題，國健署指出，許多新手爸媽與主要照顧者會有不正確的觀念，比如與大人同床、在嬰兒床鋪上厚厚的軟墊及棉被、床邊放置填充娃娃或玩具等，也會提高嬰兒猝死或窒息死亡的風險。
國健署提醒，為了讓嬰兒「睡得安全」，照顧者務必把握「不趴睡、不用枕、不同床、不悶熱、不鬆軟」等5大原則，務必注意嬰兒的正確睡姿是「仰睡」，側睡因容易翻身成趴睡亦不建議，也切勿讓嬰兒趴睡在父母或照顧者身上，睡眠區域不宜有任何鬆軟物，也不建議使用防撞護墊及記憶海綿床墊。
此外，1歲以下嬰兒不需使用任何枕頭，坊間流傳的塑頭形枕頭及增高墊，反而可能提高窒息風險，也千萬不要讓嬰兒與主要照顧者或兄弟姊妹睡在同一張床，並隨時保持睡眠環境通風，若需要保暖，可使用睡袋型睡衣，或以包巾包裹孩子，並切記要將手臂露出，避免蓋住臉部。