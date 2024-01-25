寒流還沒完！北台灣入夜「低溫再跌破8度」　回暖時間出爐

早期胰臟癌難逃AI之眼！臺大首創「AI診斷輔助」　揪出肉眼看不見的癌王

▲早期胰臟癌難逃AI之眼！臺大首創「AI診斷輔助」　揪出肉眼看不見的癌王
▲早期胰臟癌難逃AI之眼！臺大首創「AI診斷輔助」　揪出肉眼看不見的癌王

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】胰臟癌早期症狀不明顯、無有效篩檢工具，難以早期發現，而且擴散相當快速，五年存活率低，因此有「癌王」之稱。不過，臺大醫院與臺灣大學合作開發出人工智慧CT診斷輔助系統，有助於早期偵測小於2公分的胰臟癌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
而臺大醫院又是全球胰臟手術最多的醫院之一，透過醫療團隊累積的胰臟手術經驗，再加上化內科、外科、影像醫學科、腫瘤醫學與放射腫瘤科，及營養師、護理師與病患個案管理師的胰臟癌多科團隊照護下，從診斷、外科手術、化學治療、放射治療、併發症處置、支持與緩和治療等，為患者治療帶來全面的提升。

肉眼看不見但AI看得見　系統可偵測8成早期胰臟癌

早期胰臟癌在電腦斷層（CT）等影像檢查上，肉眼不易辨識，臺大醫院內科醫師廖偉智表示，有高達4成腫瘤小於2公分的早期胰臟癌在CT上未被發現，而胰臟癌生長快、擴散快，患者也會因此失去寶貴的治癒契機。

為了改善此臨床困境，臺大醫院與臺灣大學合作開發出世界首創的胰臟癌人工智慧CT診斷輔助系統，能幫助醫師發現CT上肉眼難以偵測的早期胰臟癌。廖偉智醫師提到，全國性實際臨床資料驗證這個輔助系統正確率超過9成，能偵測約8成小於2公分的胰臟癌。

目前相關研究成果已刊登於影像醫學頂尖期刊《Radiology》，並榮獲北美放射醫學會（RSNA ）2023年度Alexander R. Margulis Award 國際大獎。廖偉智表示，臺大開發的胰臟癌人工智慧CT診斷輔助系統，已在去年取得食藥署醫材許可，未來將朝研究與臨床用途提供使用，預定今年於臺大醫院正式導入臨床服務。

臺大獨創胰臟手術　不需鼻胃管、改善控制血糖的痛苦

胰臟癌除了早期發現、早期診斷外，治療也相當重要，其中「惠普氏手術」也就是「胰十二指腸切除手術」，是最複雜困難的手術。

臺大醫院外科醫師田郁文表示，臺大醫院利用獨創胰空腸吻合術，顯著地減少了術後延遲出血的機率，由6.5%降至0.9%，大幅地提升了手術的安全性，而且胰頭十二指腸切除術手術死亡率僅0.74%，低於美國哈佛醫學院（1.5%）、約翰霍普金斯（1.5%）、日本橫濱大學醫院（1.6%）。

而且田郁文醫師提到，臺大創新的胰臟切除術，讓患者從術前至術後都不需要使用鼻胃管，大幅減少病患的不適，此外，還可透過首創的惠普手術併脾動脈切除取代全胰切除，大幅改善病人術後需注射胰島素控制血糖的痛苦。

比起其他癌症，胰臟癌治療更為複雜，無法靠單一科別治療，引此臺大醫院也組成胰臟癌多專科診療團隊，透過創新技術、團隊合作，希望能有效打擊「癌王」胰臟癌，為患者帶來更好的照護及生活品質。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60672

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

「超慢跑」好不好？骨科醫妙答　這樣運動更有幫助

冬季皮膚乾癢別抓！醫警告：會越抓越癢 教你日常保養訣竅

他鼻竇發炎吃藥不見改善　「1治療方法」恢復呼吸通暢，還同時矯正鼻構造

中國喉舌網紅踐踏身障者　王必勝斥《夜夜秀》：注意社會底線

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞