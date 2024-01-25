▲早期胰臟癌難逃AI之眼！臺大首創「AI診斷輔助」　揪出肉眼看不見的癌王

我是廣告 請繼續往下閱讀
肉眼看不見但AI看得見 系統可偵測8成早期胰臟癌早期胰臟癌在電腦斷層（CT）等影像檢查上，肉眼不易辨識，臺大醫院內科醫師廖偉智表示，有高達4成腫瘤小於2公分的早期胰臟癌在CT上未被發現，而胰臟癌生長快、擴散快，患者也會因此失去寶貴的治癒契機。
為了改善此臨床困境，臺大醫院與臺灣大學合作開發出世界首創的胰臟癌人工智慧CT診斷輔助系統，能幫助醫師發現CT上肉眼難以偵測的早期胰臟癌。廖偉智醫師提到，全國性實際臨床資料驗證這個輔助系統正確率超過9成，能偵測約8成小於2公分的胰臟癌。
目前相關研究成果已刊登於影像醫學頂尖期刊《Radiology》，並榮獲北美放射醫學會（RSNA ）2023年度Alexander R. Margulis Award 國際大獎。廖偉智表示，臺大開發的胰臟癌人工智慧CT診斷輔助系統，已在去年取得食藥署醫材許可，未來將朝研究與臨床用途提供使用，預定今年於臺大醫院正式導入臨床服務。
臺大獨創胰臟手術 不需鼻胃管、改善控制血糖的痛苦胰臟癌除了早期發現、早期診斷外，治療也相當重要，其中「惠普氏手術」也就是「胰十二指腸切除手術」，是最複雜困難的手術。
臺大醫院外科醫師田郁文表示，臺大醫院利用獨創胰空腸吻合術，顯著地減少了術後延遲出血的機率，由6.5%降至0.9%，大幅地提升了手術的安全性，而且胰頭十二指腸切除術手術死亡率僅0.74%，低於美國哈佛醫學院（1.5%）、約翰霍普金斯（1.5%）、日本橫濱大學醫院（1.6%）。
而且田郁文醫師提到，臺大創新的胰臟切除術，讓患者從術前至術後都不需要使用鼻胃管，大幅減少病患的不適，此外，還可透過首創的惠普手術併脾動脈切除取代全胰切除，大幅改善病人術後需注射胰島素控制血糖的痛苦。
比起其他癌症，胰臟癌治療更為複雜，無法靠單一科別治療，引此臺大醫院也組成胰臟癌多專科診療團隊，透過創新技術、團隊合作，希望能有效打擊「癌王」胰臟癌，為患者帶來更好的照護及生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60672
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw