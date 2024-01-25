▲白內障提早來報到怎麼辦？遵循「這撇步」挑人工水晶體！

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拿近拿遠都看不清楚？老花突然消失當心白內障！
林口長庚紀念醫院眼科部黃奕修主任說明，在眼球內部有一個組織叫做水晶體，它可以將光線聚集在視網膜上，形成清楚的影像。但當清澈透明的水晶球體逐漸混濁後，就像相機鏡頭出現霧氣，造成影像模糊，就是俗稱的白內障。
黃奕修主任也強調，「白內障是一個沒有人躲得掉的疾病。因此，只要到了一定的年紀，發現視力改變，都得注意是否為白內障。」
目前已知的危險因子是老化和生活環境，包括3C使用及近視盛行等，都讓白內障有提前發生的趨勢。而其最主要的症狀是視力減退，也就是在不知不覺地的情況下，逐漸變成霧裡看花，形成生活諸多不便。
常見症狀：
- 視力模糊
- 雙重或多重影像
- 色彩敏銳度降低
- 頻繁調亮螢幕亮度
- 畏光
- 晚上看路燈出現光暈
- 老花突然消失、看近變得清晰
完善白內障治療 從挑選合適的人工水晶體開始
手術是目前唯一有效治療白內障的方式，若讓白內障過熟、過硬，可能併發青光眼，增加手術風險，嚴重更可能有失明危機，一旦症狀影響生活品質，就應及早治療。
由於人工水晶體的選擇相當多樣化，沒有一種水晶體能符合所有白內障病患的狀況，因此，務必依照自身需求，與醫師討論最符合自己的人工水晶體。首先在術前最要考量的是清晰度，包含視野清晰範圍多廣（遠、中、近），另外要討論的像是夜間視力需求，以及是否有散光、老花等。
黃奕修主任表示，過往的人工水晶體都希望能做到兼顧遠到近的良好視野，卻忽略夜間視力的重要性。現在為了因應生活便利性，有了延焦段能選擇，不僅提供遠到中距離的清晰視力，還維持高品質的夜間視力，減少眼鏡配戴，有效提升整體生活品質。
「睛選撇步」選對術後沒煩惱
像是黃主任最近收治的一名案例，也是名資深醫師，因為每天都需要開刀，下診後還要自行開車返家，希望能兼顧這些視力需求，於是選擇延焦段人工水晶體，減少手術中需要將眼鏡拿上拿下的不便。
除了依據功能挑選合適的人工水晶體，還得注意「睛選撇步」達到最好的手術效果。
- 撇步一：製造過程與材質是否經長期驗證
- 撇步二：是否能降低二次白內障發生率
- 撇步三：能否提供夜視安全性
- 撇步四：成像是否清晰
延緩白內障發生關鍵
白內障雖然無法有效預防發生，但日常仍有需要注意的事項，像是外出時，記得配戴太陽眼鏡，減少光線傷害；避免身體脫水，增加白內障風險；盡早戒菸戒酒，適當補充抗氧化營養素，是有機會能夠延緩發生時間。
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