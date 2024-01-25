▲未來醫療實驗室2.0　工研院攜AZ打造全人照護生態系

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工研院執行副總暨副院長張培仁表示，民眾對健康的追求已不再是傳統「有病治病」的思維，不僅向前延伸到預防醫學，對於後端的治療也要求更精準，進而帶動生醫產業朝向「精準健康（Precision Health）」領域進行全面布局。此次在經濟部產業技術司TIBIC支持下，與醫院臨床端多次交流分享後，結合雄厚生醫研發量能，攜手台灣AZ，以完整涵蓋疾病旅程5階段，結合產官研醫，盼能建構完整的照護生態系。
台灣AZ總裁簡劭庭表示，非常榮幸能與工研院生醫所再次合作，深信透過協力，更能加速台灣展現醫療創新領域中深厚實力與潛力；台灣AZ期許未來能夠扮演策略夥伴要角，並藉由A. Catalyst Network國際生醫創新鏈結網絡，幫助台灣好的技術對接國際市場，看到更多創新解決方案造福第一線的臨床病患、共創革新巔峰。
台灣200萬人罹腎病 「綠色腎臟」永續照護據統計，台灣腎臟病有近約170萬至200萬人口，腎病相關醫療費用更是每年健保花費支出排行第1名。其中約有近9萬人落於洗腎階段，雖然近2年來透析發生數已出現下降趨勢，但在醫療進步，平均壽命延長下，高齡化衍伸的自然器官衰退仍將成為國人腎臟健康的巨大挑戰。因此今年「未來醫療實驗室2.0」展間中，特別規劃與台灣腎臟醫學會合作，共同邀請將近20家產業與臨床各界夥伴加入，以慢性腎臟病的5階段旅程出發，從預防到治療完整建構腎臟永續照護的生態圈。
▲未來醫療實驗室2.0第一區以腎臟病患者旅程出發，完整建構腎臟永續照護的生態圈。
第1階段
呈現腎臟病防治基金會榮獲國家SNQ公益服務認證的「腎力學堂」專案投入衛教宣導，並創意結合線上遊戲學習平台PaGamO 共同建立正確腎臟病防治觀念。
第2階段
鎖定高風險民眾，如三高（高血糖、高血脂、高血壓）、糖尿病、肥胖、長期服用止痛藥等，透過「腎事太平攻略」衛教網站倡導罹病風險、呼籲及早行動。
第3階段
結合醫材業者與醫院，透過早篩找出早期慢性腎臟病與糖尿病腎病變病人，及早強化病人慢病管理及藥物控制，延緩腎功能惡化。
第4階段
與學會、醫院團隊，透過飲食及大數據AI解決方案，控制腎功能，改善病患的生活型態。
第5階段
對於末期腎臟病病人，與醫材業者、醫療機構共同提供考量環境永續的透析所需器材、或相關數位監控與改善方案。期待透過此平台拋磚引玉，傳遞減少腎臟病造成的醫療及環境負擔之綠色腎臟（Green Kidney）理念，鼓舞更多解決方案交流並落地實踐。
以病患為中心 從臨床需求激發最佳解方近年來，隨著醫療大數據的快速累積和人工智慧技術的發展，新興科技可以幫助醫生更好地理解個案的健康狀況和需求。通過記錄和分析醫療記錄、症狀和檢測結果，來掌握更全面準確的病人狀態，不僅打造精準化的衛教建議及醫療方案外，也讓討論過程視覺化，優化醫病討論流程。
▲未來醫療實驗室2.0第二區以大數據結合科技為主題，展示台灣AZ協力引薦至醫院的數位工具。
第二區展間「數據洞察室」（Digital Insight Hub）以大數據結合科技做為主題，分別從病歷資料、語音紀錄及臨床數據紀錄等3種面向出發，展示台灣AZ協力引薦至醫院的數位工具。
其中包括：落地於萬芳醫院的Medigator SDM系統（免疫用藥領航員）系統，利用大數據評估個別病人狀況，以促進醫病共同決策。也有與林口長庚醫院合作，透過AI語音辨識系統提供末期腎臟病人居家照護指引。
或是利用國際合作網絡TriNetX（全球電子病歷系統），從臨床數據進行分散式分析協作，建立國際臨床端反饋合作模式。通過這些數據臨床應用實例，希冀激發更多合作想像，加速相關醫療技術落地，進而支持提升智慧健康產業的跨域創新。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60680
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